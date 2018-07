Rektor selhal, chystám žalobu, říká děkan lékařské fakulty v Ostravě

Lékařská fakulta v Ostravě má nyní dvojvládí. Děkany jsou docent Arnošt Martínek a také docent Pavel Zonča. Druhý jmenovaný byl koncem roku 2016 odvolán rektorem školy pro manažerská pochybení. Zonča ale podal na univerzitu žalobu a uspěl, soud ho minulý týden instaloval zpět do funkce. Rektor mu ale okamžitě její výkon zakázal. "Na jedné straně rektor říká, že respektuje závěr krajského soudu, ale prakticky jedná přesně opačně, čímž degraduje principy soudní ochrany. Proto připravuji žalobu," říká v rozhovoru staronový děkan Pavel Zonča.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má rozhodnutím soudu hned dva děkany. Pan rektor Jan Lata oznámil, že situaci intenzivně řeší. Mimo jiné tím, že vám zakázal vykonávat vaši funkci. Co na to říkáte?

Řešení? Je to přesně naopak a jeho současné rozhodnutí pravděpodobně povede k dalšímu soudnímu sporu. To navíc v situaci, kdy již několik sporů prohrál, včetně toho u Nejvyššího správního soudu. Rektor Lata byl opakovaně upozorněn na manipulaci se členstvím v akademickém senátu lékařské fakulty a věděl o protiprávním jednání. Považuji to za jeho ostudu.

Stále jsou vám ale vyčítána manažerská pochybení. Důvody, proč jste byl odvolán, prý platí. S tím asi nesouhlasíte?

Důvody svého původního odvolání jsem jednoznačně vyvrátil. Naopak v době mého vedení s mým týmem získala fakulta pověst mladé a dynamicky se rozvíjející se fakulty, o čemž svědčí řada získaných akreditací za mého působení. Zavedl jsem motivační systém a preferoval akademiky s aktivní vědeckou prací. Za působení mého nástupce byli naopak z lékařské fakulty vyhozeni někteří velmi kvalitní akademici a byly zrušeny některé dobré projekty důležité pro její rozvoj. Důsledkem je nyní ohrožená reakreditace lékařské fakulty.

Stále ale platí, že pan Arnošt Martínek je druhým děkanem, který má navíc podle pana rektora i nadále rozhodovací pravomoci.

Pokud pan Martínek dobrovolně neopustí post děkana, podám žalobu na neplatnost jeho zvolení se současnou žádostí o soudní zákaz výkonu jeho funkce. Navíc aktuální audit z Fakultní nemocnice Ostrava, provedený renomovanou společnosti Deloitte, ukazuje na velmi závažné skutečnosti týkající se osoby pana Martínka. Problémy se týkají i předsedy akademického senátu lékařské fakulty, pana Dvořáčka. Oba dva museli být odvoláni ze svých funkcí ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Rektor vám zakázal fakultu řídit, podle informací deníku TÝDEN.CZ vám dokonce zakázal vstup do budovy instituce. Jaký bude váš další postup?

Z médii jsem se dozvěděl o předběžném opatření rektora s cílem zamezit mému působení. Neumím pochopit, proč jsem toto opatření dosud od pana rektora neobdržel. Dle vyjádření mých právníků jde opětovně o nezákonné jednání. Je to principiální věc, kdy pan rektor jedná proti duchu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kde jsem vyhrál. Na jedné straně rektor říká, že respektuje závěr krajského soudu, ale prakticky jedná přesně opačně, čímž degraduje principy soudní ochrany. Dává tím negativní příklad jak akademikům, tak studentům. V demokratické společnosti nemá takové jednání své místo.

Co s tím můžete vy osobně dělat?

Vnímám údajné opatření o zákazu výkonu mé funkce jako hrubé manažerské pochybení rektora a současně další protiprávní jednání, které bude řešeno soudní cestou. Je otázka, zda je společensky únosné, aby představitel univerzity opakovaně jednal proti zákonům České republiky, kdy všechny náklady jsou fakticky placeny z veřejných zdrojů, tedy z peněženek nás všech.