Žáků s podporou při učení přibývá. Speciálních tříd je ale méně

Zatímco v běžných třídách základních škol se za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil počet postižených či jinak znevýhodněných dětí, ve speciálních třídách je jich čím dál méně. Těchto tříd i proto od školního roku 2007/2008 o třetinu ubylo. Celkově se množství žáků, kteří mají ve škole nárok na větší podporu při učení, zvětšilo o čtvrtinu. Loni jich bylo 95 631. Největší nárůst zaznamenaly školy v posledních dvou letech. Vyplývá to z dat, které Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil na svém webu.

Většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí má nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. V roce 2016 začala platit vyhláška o společném vzdělávání dětí, díky které začaly mít školy nárok na peníze ze státního rozpočtu pro asistenty pedagoga a různé učební pomůcky pro handicapované i talentované děti.

Nejvíce dětí se speciálními potřebami při vzdělávání přibylo ve školách právě od školního roku 2016/17, a to 16 914. V předchozích devíti letech činil nárůst 2423 dětí. Zatímco před jedenácti roky bylo dětí se speciálními potřebami při vzdělávání 76 294, loni jich podle statistik do škol chodilo 95 631. Podle odborníků nárůst neznamená, že do škol chodí více těchto dětí, ale pouze to, že je systém více eviduje. Čím dál častěji dostávají nějaký druh podpory.

Zhruba 70 procent žáků se zvláštními potřebami chodilo loni do běžných tříd základních škol. Šlo o 68 419 dětí. Jejich počet za deset let vzrostl o 90 procent. Ve školním roce 2007/2008 jich bylo 36 085. Od té doby do roku 2015/2016 jich v běžných třídách přibylo 17 121, za poslední dva roky pak dalších 15 213.

Odborníci se neshodnou

Naopak ve speciálních třídách běžných škol a ve speciálních školách dětí ubylo. Ve speciálních školách se jich loni učilo zhruba 22 tisíc, což je přibližně o třetinu méně než kolem roku 2008. Ještě větší úbytek zaznamenaly speciální třídy v běžných školách. Loni jich tam bylo 5259, tedy asi o dvě pětiny méně než deset let před tím.

Klesl rovněž počet speciálních tříd i speciálních škol. V běžných školách fungovalo před jedenácti roky 836 tříd pro děti, které potřebují speciální podporu při učení. Loni bylo těchto tříd 579. Počet speciálních škol se snížil z 435 na 332. Tyto školy měly ve školním roce 2007/2008 3969 tříd, loni o 1131 méně.

Odborníci nejsou zajedno, nakolik je zařazování handicapovaných dětí do běžných škol správné. Vyhlášku z roku 2016 ministerstvo školství od té doby dvakrát upravilo a v listopadu představilo návrh dalších změn, který vyvolal rozporuplné reakce. V novele chce mimo jiné umožnit, aby do speciální školy mohli chodit společně žáci s různými druhy postižení. Nyní jsou tyto školy vždy jen pro určitý handicap.

Podle Asociace speciálních pedagogů ČR by navrhovaná změna pomohla speciálním školám, které teď mají problém s naplněním. Některá ministerstva a řada neziskových organizací ale tvrdí, že by to vedlo k odklonu od společného vzdělávání dětí v běžných školách, ke kterému se ČR zavázala v mezinárodních úmluvách.