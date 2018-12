Změny ve školství v roce 2019: vzniká i návrh na úpravu maturit

Rok 2019 by mohl do školství přinést řadu změn. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se chystá zahájit veřejnou diskusi o potřebě nově stanovit obsah učiva ve školách a v dubnu by chtěl představit návrh úprav v systému státních maturit. Pokračovat bude i diskuse o stanovení minima bodů pro přijetí na maturitní obory středních škol, které se snaží prosadit Asociace krajů ČR, nebo o zavedení školních obědů zdarma, které chtějí sociální demokraté i premiér Andrej Babiš (ANO).

Na začátku roku vzrostou platy učitelů o deset procent v tarifu. Dalších pět procent půjde na odměny a příplatky. Příjmy se zvýší i nepedagogickým pracovníkům ve školství, a to o šest procent v tarifu a čtyři procenta mimo něj. Například průměrný hrubý plat učitele na druhém stupni základní školy byl v druhé polovině letošního roku 34 437 korun, školník bral 20 580 korun měsíčně.

V dalších měsících Plaga chce vyjednat podobné navýšení na rok 2020. Výhledy rozpočtu s tím zatím nepočítají, cílem vlády ale podle jejího prohlášení je, aby platy učitelů vzrostly do roku 2021 na zhruba 46 tisíc korun.

V lednu nebo únoru se podle Plagy uskuteční zahajovací konference k debatě o plánovaných změnách v takzvaných rámcových vzdělávacích programech, které určují obsah vzdělávání. Ministr považuje za alarmující, že podle České školní inspekce zvládá naučit vše v současnosti jen malé množství škol. Podle ministra by se tyto programy měly zúžit a upřesnit.

V dubnu by Plaga chtěl zveřejnit návrh změn ve státních maturitách. Již dříve uvedl, že by byl pro omezení zkoušek na didaktické testy. Nedávno řekl, že to podporují odborníci i poslanci, se kterými o změnách debatuje. Ministerstvo by tak zřejmě ustoupilo od ústní části a slohových prací u státních maturit. Případné změny by se nicméně podle ministra měly týkat až maturantů, kteří budou do středních škol nově nastupovat.

I v novém roce bude pravděpodobně pokračovat diskuse o možnosti zavedení takzvaného cut-off score, tedy minimální hranice bodů potřebných k přijetí na maturitní obory středních škol. Opatření prosazují hejtmani, podle kterých by přispělo ke zvýšení úrovně vzdělávání. Plaga s tím nesouhlasí, podle něj je třeba ke zlepšení výsledků studentů učinit jiné kroky. Pokud ale ministerstvo školství cut-off score nenavrhne, udělá to zřejmě ve Sněmovně hejtman Moravskoslezského kraje a gestor Komise pro školství Asociace krajů Ivo Vondrák (ANO).

Řešit se bude také návrh na zavedení bezplatných školních obědů. Plaga už řekl, že se mu nelíbí návrh poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) zavést bezplatné obědy pro mateřské školy a na prvním stupni základních škol. Nesouhlasí ani s variantou bezplatného poledního jídla pro předškoláky a celé základní školy, o které mluvil premiér. Uvítal by spíše cílenou podporu pro ty, kteří to opravdu potřebují.

Od března by mohla začít platit novela vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách, ve které ministerstvo navrhlo mimo jiné snížení povoleného počtu asistentů ve třídě ze tří na jednoho. Vyhlášku kritizují některá ministerstva a neziskové organizace, podle kterých znamená odklon od principů inkluze.

Ministerstvo zřejmě bude dále připravovat novelu zákona, která by měla přinést větší podporu začínajícím učitelům a otevřít školy opět více odborníkům z praxe. Platit začnou asi také úpravy v konkurzech na ředitele. Kromě toho se školy budou dále připravovat na reformu financování škol, podle které by měly dostávat peníze nově na hodinu, ne na žáka. Reforma začne platit od ledna 2020. V roce 2019 chce resort pomocí peněz ze dvou rozvojových programů začít vyrovnávat regionální rozdíly v platech učitelů a od září umožnit školám nastavení rozvrhů podle nového způsobu financování.