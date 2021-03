Školy čeká on-line zápis, učitelé upozorňují na nezralost dětí

Učitelé základních škol se zřejmě budou moci seznámit se svými budoucími prvňáky opět až ve školních lavicích. Stejně jako loni zhatila tradiční zápisy pandemie koronaviru. Například Přerov již pro on-line zápis v devíti základních školách vyčlenil celý duben. Podle zdejších učitelů prvních tříd, kteří tuto situaci zažili již loni, je největší nevýhodou on-line zápisu chybějící možnosti zachytit případnou nezralost dětí pro nástup do školy. Řada z nich se s tím setkala právě v letošním školním roce.

"Pedagogové u zápisu poznají, jestli dítě je do školy připraveno jak sociálně, tak vědomostně. Mohou rodičům situaci vysvětlit a ti zváží návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, která může dát dítěti odklad," řekla učitelka první třídy Michaela Olehlová ze ZŠ Jana Amose Komenského v Přerově. Poukázala i na to, že loni některé děti nastoupily do škol s několikaměsíčním odstupem docházky do školek, kam je rodiče od března kvůli obavě z nákazy už nepustili. "Sítem prošly i ty děti, které by za jiných okolností zůstaly ještě rok ve školce a v klidu by do školy dozrály. Takhle se potom trápí děti, rodiče i učitelé. Mluvím z vlastní zkušenosti, práce s těmito žáky je těžká, všechny strany demotivuje a přitom stačilo opravdu málo," doplnila učitelka.

Podobnou zkušenost má i učitelka první třídy Dagmar Bouchalová ze Základní školy Trávník. I tam přišli loni učitelé o možnost vypozorovat u dětí při tradičním zápisu připravenost na školu, jejich sociální návyky, chování i schopnost soustředit se. Kvůli absenci zápisu učitelé například narazili na to, že rodiče školu neinformovali o případných smyslových či logopedických vadách, netušili, že je to pro učitele velmi důležité. "Tyto informace nám bohužel zůstaly skryty a dozvěděli jsme se o nich opravdu až v září," řekla učitelka.

Určení případné školní zralosti dítěte je tak nyní na učitelkách mateřských škol. "Já osobně jsem se bohužel s tímto v letošním roce setkala, kdy rodiče nevyslyšeli doporučení mateřské školy a nyní mají daleko více práce. Jejich rozhodnutí bohužel nevratně dítěti ztíží vstup do školy a jeho vnímání školní úspěšnosti. Hodně bych v tomto apelovala na rodiče, aby se o případném vstupu do první třídy s jejich učitelkou poradili," doplnila Bouchalová.

Zápisy na dálku považuje za nešťastné i ředitel Základní školy U Tenisu. "S dětmi se nejsme schopni vidět, nedoporučíme rodičům odklad kvůli jejich nezralosti. Zápis u nás na škole je navíc spojen se zábavným úvodem formou her a aktivit. U nás do hry vstupují ještě talentové zkoušky pro naši sportovní třídu na prvním stupni. Provedeme je případně podle konkrétní epidemiologické situace," řekl ředitel Michal Pospíšil. Loni se škole podařilo před nástupem dětí uspořádat v červnu setkání s rodiči na školní zahradě. "Uvidíme, jak to bude letos, ale v nejhorším se s rodiči setkáme podobným způsobem ve venkovních prostorách. Pokud ne, budeme instrukce zasílat pouze elektronicky. I to se může stát," podotkl ředitel.