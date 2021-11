Školy dál plánují lyžařské výcviky, po loňském půstu je zájem značný

Ani při zpřísňujících se epidemických opatřeních nemění zatím školy plány s chystanými lyžařskými kurzy. Letos je o ně velký zájem, důvodem je i loňský půst kvůli uzavřeným lyžařským střediskům. Školy je často nabízejí i třídám, které o kurzy loni kvůli pandemii koronaviru přišly. Rezervované pobyty školy zatím neruší, připraveny jsou i na jednodenní zájezdy. Plné rezervace potvrzují například i na Kopřivné v Malé Morávce.

"Letos děláme kurzy nejen pro sedmáky, ale i pro osmáky, protože loni se kurzy neuskutečnily, zájem je. Snažíme se být optimisté, doufáme, že v lednu a únoru bude ta situace jiná, je to ale otázka," řekl v úterý ředitel ZŠ Heyrovského v Olomouci Oldřich Anděl. Škola jezdí na lyžařské kurzy na Bukovou horu do Čenkovic, v těchto dnech učitelé vybírají od rodičů zálohy.

Zájem o lyžařské kurzy je i na Základní škole Velká Dlážka v Přerově, i tam v přípravách pokračují. "Loni se kurzy nekonaly, předloni jsme to ještě stihli, protože jezdíme hned v lednu, nezvládli jsme tehdy jen zimní pobyt v přírodě pro čtvrté ročníky. Letos máme objednáno jako vždy druhý týden v lednu na hotelu Kamzík v Karlově. Zájem dětí je i přes vyšší ceny obrovský. Máme přihlášeno 110 dětí a další jsou bohužel již jako náhradníci. Začínáme vybírat zálohy a doufáme, že to letos klapne," řekl v úterý ředitel školy Martin Černý.

Do hor se chystá v zimě vydat se svými žáky i přerovská Základní škola Za Mlýnem. "Předběžně máme zarezervovaný hotel na poslední týden v lednu pro zhruba 60 žáků. Co se týče aktuálních opatření, jako je nákup skipasů a podobně, tak jsem je zatím neřešil vzhledem k tomu, že se během měsíce listopadu, prosince či ledna může situace radikálně změnit," uvedl ředitel školy Petr Zbořil. Doplnil, že škola má pro žáky v záloze i alternativu jednodenních lyžařských zájezdů, podle aktuálních protiepidemických opatření.

Velký zájem o pobyt pro lyžařské kurzy pociťují i horské hotely a penziony. Například na Kopřivné v Malé Morávce na Bruntálsku mají školy ubytovací kapacity zarezervované do roku 2023 a částečně i v roce 2024, řekl v úterý provozní ředitel resortu Luboš Švrček. "Letošní sezonu máme pro lyžařské kurzy úplně beznadějně vyprodanou. Nyní čekáme na to, jak to dopadne a v jakém formátu to proběhne," uvedl Švrček. Doplnil, že se školami má provozovatel nastavené dohody, například i pro případy, kdy by se školy ocitly kvůli covidu-19 v karanténě. "Zájem je enormní," dodal Švrček.

Loňskou zimní sezonu a s ní i oblíbené lyžařské kurzy postihla pandemie v celém rozsahu. Vleky se rozjely pouze na několik dní v druhé polovině prosince, po celou sezonu pak musely být zastaveny. Několik areálů v Jeseníkách vyváželo lyžaře na svah alespoň za pomoci rolby. Vleky se pro lyžaře v Jeseníkách nakonec spustily jen na jeden den, a to na Červenohorském sedle až 10. května, tedy v den, kdy byla opatření zrušena.