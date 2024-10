Školy mohou získat desetitisíce na modernizaci v šampionátu s WocaBee

Do 21. října mohou učitelé zaregistrovat své třídy do 6. ročníku mezinárodní soutěže v učení cizích jazyků Jazykový WocaBee šampionát. Soutěž motivuje k učení jazyků inovativním způsobem a školám, žákům i učitelům umožňuje vyhrát zajímavé ceny. Do soutěže je zapojeno celkem 8 evropských zemí.

Online jazyková soutěž pro všechny

Jazykový WocaBee šampionát je inovativní soutěž v učení cizích slovíček pro školy, která probíhá online v aplikaci WocaBee pro učení jazyků. Soutěžit v ní mohou žáci všech ročníků základních a středních škol, kteří se učí jakýkoli cizí jazyk.

Kritériem hodnocení v soutěži je píle v učení se nové slovní zásoby a frází. O motivaci k učení vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci tzv. WocaPoints. Čím více žáci slovíčka procvičují, tím více bodů získají a více se také naučí.

Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční nejprve v okresních a krajských kolech, vítězové krajských soutěží postupují do celostátního kola. V každém kole vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. Díky tomu třída pracuje jako tým a na rozdíl od jiných soutěží se v jazycích zlepšují všichni žáci, nejen ti nejlepší.

230 000 Kč pro modernější české školy

Zapojené školy, učitelé i žáci mohou v šampionátu získat zajímavé ceny od organizátora WocaBee, jakož i od partnerů soutěže. Již po skončení okresního kola získá přibližně 3000 žáků ze 3 nejlepších tříd v každém okrese od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny nebo němčiny v hodnotě 150 Kč.

Škola, která se v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu umístí na 1. místě získá od WocaBee podporu 75 000 Kč na modernizaci vyučování (50 000 Kč licence WocaBee, 25 000 Kč finanční příspěvek). Druhé místo v šampionátu znamená 50 000 Kč pro školu (30 000 Kč licence WocaBee a 20 000 Kč finanční příspěvek) a třetí místo organizátoři odmění částkou 25 000 Kč (15 000 Kč licence WocaBee a 10 000 Kč finanční příspěvek).

Další podporu na modernizaci mohou zapojené školy získat v losování - ve hře je interaktivní tabule, 2x40 000 Kč na licence WocaBee pro moderní výuku jazyků a 3 projektory. Atraktivní výhry získají v losování i učitelé a žáci. Celková částka podpory pro školy tak přesahuje 230 000 Kč!

"Uvědomujeme si, že modernizace výuky je pro české školy mimořádně důležitá. Proto již třetí rok podporujeme školy v rámci našeho šampionátu nejen hodnotnými cenami, ale také finančními příspěvky. Těší nás, že tuto formu pomoci můžeme letos opět posílit," říká Michal Ošvát, CEO společnosti WocaBee, s.r.o. a autor aplikace.

Jednoduchá registrace

Školy a učitelé mohou žáky přihlásit do soutěže Jazykový WocaBee šampionát do 21. října 2024. Přihlašování je velmi jednoduché - stačí na stránce www.wocabee.app objednat bezplatnou měsíční verzi aplikace WocaBee a následně splnit jednoduché podmínky.

Učitel má zadat žákům v aplikaci zadat alespoň 2 balíčky slovíček k procvičování. Každý žák, který je splní, řadí sebe, svého učitele i svou školu do slosování o zajímavé věcné ceny. Více zapojených žáků tak pro školu znamená větší šanci na výhru! Třídy, které již aplikaci používají, jsou do soutěže zařazeny automaticky.

Mezinárodní finále

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční v dalších 7 evropských zemích - na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Německu, Chorvatsku, Španělsku a ve Francii. Vítězové jednotlivých celostátních škol se začátkem prosince virtuálně utkají v bonusovém mezinárodním finále.

"Jazykový WocaBee šampionát už šest let úspěšně motivuje žáky k učení cizích jazyků, přičemž zájem o soutěž každoročně stoupá. V loňském školním roce se zapojilo až 100 tisíc žáků a očekáváme, že letos číslo opět naroste. Nejdůležitější ale je, že moderní technologie nejen zvyšují motivaci žáků, ale také výrazně zlepšují jejich jazykové znalosti - a to je pro jejich budoucí úspěch rozhodující," dodává Michal Ošvát.

Poděkování partnerům

Jazykový WocaBee šampionát v České republice podpořili:

Hlavní partner: LangBee

Partneři: Alza.cz, NIVEA

Mediální partneři: Řízení školy, Týdeník školství, Učitelské noviny, all4fun.cz