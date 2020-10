Školy v přírodě mají zabránit šíření viru ve společnosti, detaily ale zatím nejsou

Asociace dětské rekreace ani ministerstvo školství (MŠMT) neznají detaily návrhu, podle kterého by děti z prvních stupňů základních škol případně měly odjet na školy v přírodě a zamezilo se tak šíření koronaviru ve společnosti. Podle místopředsedy asociace Romana Houšky je třeba vše promyslet a projekt schválit minimálně týden před jeho spuštěním. Ministerstvo školství očekává, že podrobnosti představí ministerstvo zdravotnictví. Upozorňuje, že na prvních stupních je zhruba půl milionu dětí, uvedla mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Nápad, aby děti v listopadu místo návratu do školy odjely na školy v přírodě, představili minulý týden podle CNN Prima News zástupci odborových svazů. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí po jednání vlády nevyloučil podporu návrhu, na rozhodnutí je ale podle něj brzy. Bude záležet na vývoji epidemie v dalších dnech, řekl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nechtěla předjímat rozpočtové dopady takového opatření. Nevyloučila ale jeho podporu v případě, že by ho Prymula předložil.

Pozitivní zprávou podle Houšky je, že školy v přírodě nejsou vnímány jako rizikové z hlediska šíření nákazy, přestože se z nich děti musely minulý týden předčasně vrátit. Podle MŠMT to bylo na nařízení ministerstva zdravotnictví, uvedla Lednová. Zajistit školy v přírodě pro děti z prvního stupně by podle Houšky nebylo jednoduché z hlediska dopravy, přípravy areálů, zajištění zásobování a personálu a dalších provozních záležitostí. Pokud je návrh myšlen vážně, nemělo by se podle něj s jeho přípravou otálet. Uvítal by, aby byl připravován ve spolupráci s asociací. Školy v přírodě by v tomto pojetí mohly být podle něj pro ředitele škol jistou alternativou.

MŠMT nepovažuje podle Lednové myšlenku za reálnou. Zveřejnění detailů očekává od ministerstva zdravotnictví. "V případě prvního stupně se jedná o zhruba půl milionu žáků, což není vzhledem k ubytovacím kapacitám zanedbatelný počet. Tedy bychom očekávali informaci, jak dopředu se to rodiče a školy dozvědí, kdo by tyto akce měl zaplatit a jak bude ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných krajských hygienických stanic zajištěn hygienický standard, který by rodičům garantoval bezpečí dětí. Další věc, kterou by bylo nutné domyslet, je samotné personální zajištění takových akcí, protože i pedagogové jsou z velké části rodiči," uvedla Lednová.

Z důvodu rostoucího počtu potvrzených případů koronaviru musely školy s výjimkou mateřských od středy zahájit výuku na dálku. Děti z prvního stupně by se do škol měly vrátit 2. listopadu.