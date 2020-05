Školy v přírodě se budou konat nejspíš až na podzim

Školy v přírodě a jiné vícedenní výlety, které pro děti pořádají školy, se kvůli opatřením proti koronaviru zřejmě budou moct konat až na podzim. Vyplývá to z informací ministerstev školství a zdravotnictví. Podle tiskového oddělení ministerstva školství schválila vláda v pondělí 18. května mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které vícedenní akce škol zakazuje do odvolání. Zotavovací akce pro děti, mezi které školy v přírodě patří, by měly být podobně jako tábory povoleny až od soboty 27. června, tedy de facto až po skončení školního roku, uvedlo tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví.

"Ministerstvo školství vychází z předpokladu, že do konce školního roku nebude konání škol v přírodě možné, a to na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020, které zakazuje pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří," sdělil tiskový odbor ministerstva školství.

Podle ministerstva zdravotnictví budou od 27. června povoleny zotavovací akce pro děti do 15 let. "Dohodlo se tak ministerstvo zdravotnictví spolu se zástupci organizací pořádající tyto akce," řekla vedoucí tiskového oddělení úřadu Renata Povolná. Už minulý týden zástupci ministerstva oznámili, že od tohoto data se za přísných hygienických podmínek budou moct konat také letní dětské tábory.