Skončila platnost starších bankovek, lze je vyměnit

Od pátku 1. 7. 2022 již neplatí starší vzory bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. Následující dva roky je lze bez poplatků vyměnit na pokladnách bank a na všech sedmi územních zastoupeních České národní banky. Od 1. července 2024 pak bude možné bankovky vyměnit pouze u ČNB, a to neomezenou dobu. Vyplývá to z informací, které centrální banka v pátek zveřejnila na webu.

Bankovky, které ČNB stáhla z oběhu, jsou rozpoznatelné především šířkou stříbřitého proužku, který protíná bankovku. Ten je úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. "Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky," upozornila dále banka.

Bankovky v hodnotě 5000 korun zůstávají v platnosti i nadále všechny, tedy jak ve variantě s úzkým, tak s širším stříbřitým proužkem. U bankovek všech ostatních hodnot je ale platný už pouze jeden vzor. Centrální banka již dříve uvedla, že by to mělo znamenat významné zjednodušení pro obyvatele ČR i zahraniční návštěvníky. "Sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek ještě platné a zda se nejedná například o padělek," uvedla ČNB.

Banka starší vzory bankovek průběžně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování. Lidem je nyní mají povinnost banky vyměnit bezplatně, pokud budou roztříděné podle nominálních hodnot. Obchodníci ale takovou povinnost nemají. "Nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a služby. Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky z vlastní vůle přijmou, nesmí je už vrátit do oběhu," dodala ČNB.

V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o tři procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 709 miliard zhruba na 728 miliard korun. Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 177,3 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.