Skopeček z ODS: Nebuďme křížencem TOP 09 a Pirátů

Ochrana svobody a normálního světa, boj se zeleným náboženstvím, ale třeba i daňová brzda pro vládu. Občanští demokraté musí podle poslance a šéfa středočeské ODS Jana Skopečka po kongresu začít přicházet s vlastními, klidně i provokativními tématy. "Zároveň z nás musí vyzařovat jasná energie a odhodlání, musíme mít drive a být důraznější," říká.

Proč nekandiduje do vedení ODS více lidí?

Asi kvůli přesvědčení, že toto vedení, které společně funguje již několik let, má dovést stranu ke krajským a sněmovním volbám. To jsou okamžiky, kdy současné vedení bude skládat účty za to, jakým způsobem se mu podařilo posunout nás dál. A protože většina současných místopředsedů obhajuje mandát, mohli se případní další adepti z regionů rozhodnout proti nim prostě nekandidovat. Takže kongres zřejmě opravdu nebude nijak revoluční. Předpokládám, že ve vedení dojde k jedné změně, a sice ke zvolení Alexandra Vondry místopředsedou.

Nechtělo by to ale větší změnu, když ODS už řadu měsíců nerostou preference?

My musíme především začít přicházet s vlastní agendou, na níž budou muset ostatní reagovat. Chceme se vyhnout chybám některých dalších opozičních stran, které vsadily vše na kartu Antibabiš, což se ukázalo jako kontraproduktivní. Chceme přicházet s vlastními pozitivními, byť třeba i trochu provokativními tématy. Zároveň z nás musí vyzařovat jasná energie a odhodlání, musíme mít drive a být důraznější. A pokud jde o novou krev do vedení, v ODS probíhají nominace od jednotlivých místních sdružení. Každý člen ODS má šanci si o nominaci říci a v těžké konkurenci si ji vybojovat.

Nominaci na místopředsedu máte i vy, proč nechcete do vedení?

To vůbec není o tom, že bych nechtěl. Nominaci mám ze zlínského regionu, ale s díky jsem ji odmítl. Nikoli proto, že bych se bál nebo nechtěl převzít odpovědnost, ale ve středních Čechách bude obhajovat post místopředsedy Martin Kupka a já nechci kraj nijak rozdělovat. Není tajemstvím, že máme s Martinem dohodu, že mě podpořil v nedávné volbě předsedy středočeské ODS a já ho podporuji v kandidatuře na místopředsedu. Navíc nejen jako předseda středočeské ODS, ale i člen výkonné rady a místopředseda rozpočtového výboru sněmovny můžu do dění ve straně poměrně viditelně mluvit.

Pomůže ODS případné zvolení Alexandra Vondry a jeho boj proti politické korektnosti? Podobně konzervativní názory jako on ve vedení nikdo jiný nemá. Nebudou s tím mít ostatní místopředsedové problém?

Alexandr Vondra zcela jistě okysličí stávající předsednictvo. On je typ politika, který se nebojí bojovat s politickou korektností, bránit normální svět a říkat nahlas názory, za něž mu dnešní mediální mainstream rozhodně netleská. Jsou to ale zároveň všechno názory, které k ODS už dlouhá léta patří. Věřím, že bude zvolen, vedení to určitě pomůže.

Říkáte, že musíte přicházet s vlastními silnými tématy. Co by to mělo být? Čím chcete nalákat nové voliče, což se vám zatím moc nedaří?

Když budu mluvit za sebe, tak z ekonomických témat chceme ve sněmovně předložit návrh na takzvanou daňovou brzdu, která by doplnila finanční ústavu a stanovila maximální daňové zatížení. Stačí se podívat na vládnutí hnutí ANO a sociální demokracie - v letošním roce budeme mít vůbec nejvyšší daňové břemeno měřeno složenou daňovou kvótou za posledních mnoho let. Přestože se nám daří, stát nám bere stále více peněz. Myslím, že bychom měli přijít s určitým stropem, který by dal vládě mantinely, za něž už v otázce vysokých daní nemůže jít.

Dobře, jeden konkrétní návrh asi stačit nebude. Co další témata?

ODS musí reagovat na nové fenomény doby. Velkým tématem je například otázka rozvoje technologií, které nám usnadňují život, ale v rukou státu mohou znamenat poměrně velké riziko ukrajování soukromí a svobod. V extrémním případě to dnes zažívají v Číně prostřednictvím sociálního kreditu, kdy člověk přejde na ulici na červenou a hned má minusový bod ve své osobní evidenci. To u nás snad nehrozí, ale krok k omezení svobody chtěla udělat například policie v Praze, která zvažovala využívat kamerový systém na automatické rozpoznávání obličejů. Před takovými věcmi budeme jako ODS varovat. Je toho ale mnohem více, dalším tématem je třeba zajištění práva na hotovostní platby, abychom se v bezhotovostní společnosti nestali pouhými rukojmími centrálních bankéřů. Zejména pro Českou republiku je důležitý i boj s novým zeleným náboženstvím, musíme si uvědomit, že máme nejprůmyslovější ekonomiku z Evropské unie, ještě k tomu postavenou na automobilovém průmyslu. Nová Evropská komise se přitom zaměřuje proti automobilismu či jaderné energetice, což pro nás musí být nepřípustné. Pro konzervativní pravicovou stranu je ochrana přírody a předání přírodního dědictví dalším generacím prioritní téma, ale musíme být racionální. A poslední věc, na kterou by ODS neměla zapomínat, je ona obrana normálního světa. Mluvme například o tom, že prostě nemáme třicet různých pohlaví, že nejde o sociální konstrukt, ale o biologickou danost. To všechno jsou věci, na které má stejný názor jako my i drtivá většina občanů této země.

V některých z těchto témat budete možná v největším rozporu s Piráty. Kdo je vlastně dnes váš největší soupeř? Jsou to Piráti, nebo hnutí ANO Andreje Babiše?

ODS musí zajímat jakýkoli volič, každého musíme umět přesvědčit, že má smysl volit standardní pravicovou politickou stranu, která bude obhajovat jeho svobody a bránit ho před rozpínavostí státu a zasahování do jeho života. A to vidím jak na straně Andreje Babiše, tak i Pirátů. My jsme s Piráty v některých tématech ve sněmovně shodu našli, ale v hodnotových otázkách asi budeme často narážet. To je nicméně v pořádku. Řada novinářů by z nás chtěla mít křížence TOP 09 a Pirátů, ale já si myslím, že politika v Česku další Piráty či TOP 09 nepotřebuje. ODS tu má úplně jinou roli.