Skoro polovina lidí si myslí, že je v ČR moc cizinců

Dvě pětiny lidí si nadále myslí, že je v Česku příliš mnoho cizinců. Proti loňskému roku se nezměnil ani názor veřejnosti na dlouhodobý pobyt cizinců v zemi. Podle 77 procent by měli pobývat v ČR jen za určitých podmínek a zhruba sedmina uvedla, že by cizincům nemělo být vůbec umožněno dlouhodobě v ČR pobývat. Naopak sedm procent občanů si myslí, že by měli mít možnost pobývat v republice bez omezení. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu února a března.

Osmašedesát procent dotázaných nesouhlasilo s názorem, že by mělo být umožněno usadit se v ČR každému, kdo o to projeví zájem. Naopak souhlas s tím vyslovilo 28 procent občanů. Ani v tomto případě se názory proti loňskému roku nezměnily, zjistil průzkum CVVM.

V porovnání s delším časovým úsekem nejvíce českých občanů bylo pro to, aby bylo umožněno trvale žít v ČR každému, kdo o to projeví zájem, v roce 2008. S tímto názorem tehdy souhlasily více než dvě pětiny dotázaných.

Nejpřijatelnějším důvodem pro přijímání cizinců k pobytu v ČR zůstávají pro veřejnost jejich studium a praxe. S tímto důvodem stejně jako v předchozích letech souhlasily čtyři pětiny lidí. Pro zhruba dvě třetiny jsou důvodem k umožnění pobytu cizinců také sloučení rodiny nebo jejich zaměstnání. Jako nejméně přijatelný důvod Češi vnímají to, že se cizincům v ČR líbí a chtějí tady žít. Z tohoto důvodu by umožnilo cizincům život v ČR 38 procent občanů.

Podle zjištění CVVM s umožněním pobytu cizinců mnohem častěji souhlasí ti, kteří mají mezi cizinci přátele nebo známé. V populaci je takových lidí 37 procent, doplnili autoři průzkumu.