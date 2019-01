Skupina aktivistů stále zůstává na střeše budovy kliniky na Žižkově

Skupina čtyř až pěti aktivistů stále zůstává na střeše budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Opustit střechu se v sobotu ani v neděli nechystají. Sdělil to zástupce Autonomního sociálního centra Klinika Arnošt Novák. Kliniku začal ve čtvrtek vyklízet exekutor. Dům hlídá bezpečnostní agentura a je uzavřen proti vstupu cizích osob. Kromě aktivistů na střeše je budova prázdná. Dům vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která ji chce rekonstruovat pro své úředníky.

"Jedná se o lidi, kteří de facto nemají kam jít. Zároveň chtějí upozornit na osud Kliniky a také mají obavu, že pokud odejdou, dům zůstane prázdný a nevyužívaný stejně, jako tomu je v případě vily Milada nebo bývalých lázní Na Slupi," řekl Novák.

Exekutor Ivo Luhan ve čtvrtek řekl, že se nechystá nařídit násilné odvedení skupinky ze střechy budovy. Dům hlídá bezpečnostní agentura. Až budou z budovy vyklizeny všechny věci a aktivisté slezou ze střechy, teprve potom ji exekutor může předat SŽDC. Kliniku začal na základě rozhodnutí soudu exekutor vyklízet ve čtvrtek. Kromě aktivistů na střeše zůstala do pátečního dopoledne také skupina lidí v předním traktu budovy. Opustili jej v pátek dopoledne.

SŽDC se v budoucnu chystá budovu opravit a nastěhovat do ní padesátku svých úředníků. V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce. "Předpokládáme, že samotná rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců," řekla v pátek mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC. Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejich námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítali prostory opustit.