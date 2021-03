Skupina poslanců chce rozšířit okruh lidí s nárokem na ošetřovné

Na krizové ošetřovné zavedené kvůli zavřeným školám by mohl získat nárok širší okruh. Skupina poslanců v čele se zákonodárci opoziční SPD navrhla, aby dávku mohli čerpat také prarodiče a další příbuzní, byť s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Rodiny by si díky změně mohly podle předkladatelů finančně polepšit. V minulosti hnutí SPD s takovým návrhem ve Sněmovně několikrát neuspělo.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru, uvedli autoři v důvodové zprávě. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat, stojí ve zdůvodnění.

Nárok na ošetřovné by měli podle novely jen lidé z širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Předlohu podepsali vedle poslanců SPD zákonodárci Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Starostů. Před dalším projednáváním v Parlamentu ji posoudí vláda.

Už ve čtvrtek Sněmovna projedná jiný poslanecký návrh na zvýšení krizového ošetřovného o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Novela předpokládá, že rodiče by dostali více peněz zpětně od začátku března. Kabinet ANO a ČSSD předlohu podpořil, byť se vláda v minulosti s ohledem na postoj nejsilnějšího koaličního hnutí na zvýšení ošetřovného neshodla.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu-19 uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené prakticky všechny školy včetně mateřských. Jejich postupné otvírání by mohlo začít 12. dubna, jde ale o nejbližší možný termín.