Skupinu bratří Mašínů Sněmovna na vyznamenání patrně nenavrhne

Členy protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů Sněmovna prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání patrně nenavrhne. Organizační výbor je ve čtvrtek z předběžného seznamu možných kandidátů na udělení medaile Za hrdinství vyřadil kvůli tomu, že budí kontroverze. Novinářům to řekl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Odbojová skupina bratří Mašínů mohla být ve hře znovu po několika letech, v minulosti její členy navrhoval na ocenění Senát. Jde o Josefa Mašína a posmrtně o Ctirada Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Václava Švédu a Zbyňka Janatu.

Sněmovní kandidáty na státní vyznamenání bude schvalovat plénum, které v předběžném seznamu obvykle škrtá, nebo jej naopak doplňuje. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět.

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva by mohla Sněmovna navrhnout někdejšího československého prezidenta Ludvíka Svobodu in memoriam, posmrtně filozofa Jana Sokola a také někdejšího generálního tajemníka Severoatlantické aliance George Robertsona. Ke kandidátům na toto ocenění patří rovněž váleční veteráni Jan Horal a Jaroslav Hofrichter a někdejší britský politik Alfred Duff Cooper, který den po podpisu mnichovské dohody jako jediný rezignoval na členství ve vládě tehdejšího premiéra Nevillea Chamberlaina. K nominantům na Řád Tomáše Garrigua Masaryka by mohl patřil in memoriam zakladatel moderní české imunologie Karel Raška.

Nejvíce návrhů kandidátů se od poslanců sešlo na medaili Za zásluhy, a to tři desítky. Jsou mezi ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, epidemiologové Petr Smejkal a Jiří Beran, dosud jediný československý kosmonaut Vladimír Remek, bývalý hokejový brankář Jiří Králík a posmrtně básník Jan Zábrana, ekonom Michal Mejstřík, publicista a spisovatel Karel Pacner a novinář, publicista a scenárista Vladimír Kučera. K možným nominantům patří také Eliot Ward Higgins a Christo Grozev z investigativního webu Bellingcat.