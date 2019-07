Skutečně plánoval Barták vraždy? Znalci nedokáží odpovědět

V Liberci v pondělí výslechem primáře pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích pokračoval soud s lékařem Jaroslavem Bartákem, který je obžalovaný z plánování tří vražd a vydírání. Jiří Švarc za znalecký ústav uvedl, že nejsou schopni posoudit, zda mohl Barták považovat své plánované protiprávní jednání za uskutečnitelné. Podle Švarce otázka překračuje hranice, kdy by mohl odpovědět jako odborník.

"To je pro nás otázka klíčová, ale ryze právní. Odpovídali bychom jako laici, necháváme to na posouzení soudu," řekl primář bohnické nemocnice. Bartákovi, který si nyní odpykává dvanáctiletý trest za sexuální obtěžování asistentek, hrozí za plánování vražd a vydírání dalších 15 až 20 let vězení, vinu ale odmítá. Tvrdí, že o plánech na vraždy mluvil v běžných vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Liberecký soud se kauzou zabývá potřetí a na základě rozhodnutí vrchního soudu nechal dopracovat znalecký posudek na duševní stav obžalovaného. Právě ten primář z Bohnic u soudu prezentoval. Bartáka ale znovu psychiatři nevyšetřovali, podle Švarce by to nezměnilo nic na jejich předchozích závěrech.

"Mohli bychom jen získat obrázek o jeho současném stavu, což podle nás není podstatné," řekl. Podle znalců netrpí Barták žádnou duševní chorobou, kvůli níž by nebyl schopen rozpoznat protiprávní jednání. Má ale poruchu osobnosti. "Jeho osobnost je charakterizována velikášstvím, sebepřeceňováním, arogancí, potřebou obdivu," uvedl Švarc. Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci ze msty za předchozí odsouzení. Peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Zajistit to měl spoluvězeň, který ale místo toho vše oznámil. Důvěryhodnost svědka obhajoba zpochybňuje. Vězeň svá tvrzení doložil pořízenými videonahrávkami. I je dostali znalci z bohnické nemocnice k dispozici, aby posoudili chování Bartáka, který říká, že byl v té době opilý.

"Působí střízlivým dojem, běžné kondice. Nejsme schopni říci, jakými léky byl ovlivněn," uvedl Švarc. Rozsudek zřejmě zazní v polovině října, kdy se má konat další líčení. Obhajoba chce ještě vyslechnout některé zaměstnance liberecké věznice. Barták si už většinu trestu za své předchozí odsouzení odpykal, vypršet by mu měl v roce 2023. O předčasné propuštění si zatím nepožádal. Podle zprávy z rýnovické věznice, kde je od roku 2014, se jeho chování zlepšilo. Ve věznicích v Liberci a Stráži pod Ralskem měl 19 kázeňských přestupků, v Rýnovicích ani jeden a naopak byl pětkrát odměněn.