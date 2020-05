Slovák, který je v Česku podezřelý z vraždy, byl propuštěn

Argentina propustila na svobodu zadrženého Slováka Kristiana Daneva, který je v Česku podezřelý z vraždy. Stalo se tak už loni v prosinci, kdy se argentinské úřady rozhodly nevyhovět české žádosti o mužovo vydání. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Česká strana se snaží nepravomocné rozhodnutí o nevydání zvrátit, další vývoj případu však podle mluvčího zbrzdila současná epidemiologická situace.

O tom, že jihoamerický stát nevyhověl české žádosti o extradici Daneva k trestnímu stíhání, informovalo ministerstvo bez dalších podrobností letos v lednu. Pětatřicetiletý Danev nyní opět figuruje v policejní databázi hledaných lidí.

"V případě vydání Kristiana Daneva z Argentiny do České republiky zatím k dalšímu vývoji nedošlo. Samozřejmě za to může situace kolem pandemie covid-19. Pan Danev byl nicméně již v prosinci 2019 propuštěn z vazby na svobodu. V aktuální situaci je však předčasné odhadovat další postup," uvedl nyní mluvčí na dotaz, co se s mužem stane, jestliže rozhodnutí nabude právní moci. Není tak zatím zřejmé, zda by Argentina případně převzala Danevovo stíhání.

Danev je podezřelý z vraždy čtyřiadvacetiletého muže spáchané v roce 2009 v domě v Poděbradech. Česká policie po Slovákovi vyhlásila pátrání několik měsíců po činu. Mezinárodní zatýkací rozkaz následoval v roce 2013. Na jeho základě pak muže před dvěma lety zadrželi argentinští policisté. K podílu na mužově dopadení a identifikaci se tehdy přihlásil Interpol, který využil metodu počítačového rozpoznání obličejových rysů. Databáze Interpolu obsahuje data z více než 160 států.