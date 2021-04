Slovák odsouzený za propagaci teroristického hnutí podal stížnost

Slovák Dominik Kobulnický, jenž si má odpykat pět let za propagaci teroristického hnutí, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak zvrátit rozsudek, který loni v listopadu potvrdil Nejvyšší soud. Podání stížnosti je patrné z justičních databází. Podle mluvčí Ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové o podnětu zatím není rozhodnuto.

Muž ve svém pražském bytě skladoval chemikálie, ze kterých by bylo možné vyrobit výbušninu. Na facebooku pak sdílel fotografie a příspěvky radikálních islamistů. Městský soud v Praze mu uložil šest a půl roku vězení. Uznal jej vinným z obecného ohrožení a z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu.

Odvolací senát verdikt zmírnil na pět let. Podle vrchního soudu nebylo možné odsoudit Kobulnického za obecné ohrožení, chemikálie skladoval odděleně a nevystavoval je ohni. Spáchal proto v této části obžaloby maximálně přestupek. Soudy nenašly důkazy ani pro to, že by Slovák připravoval teroristický útok. Kobulnický ale podle verdiktu prokazatelně propagoval teroristické organizace.

V dovolání k Nejvyššímu soudu Kobulnický tvrdil, že neměl v úmyslu nikoho ovlivňovat. Z dokazování podle něj nevyplynulo, že by se snažil získat teroristickým organizacím další přívržence a posilovat jejich pozici. Zpochybnil také tvrzení, že pojetí jeho facebookového profilu bylo silně salafistické, tedy propagovalo islámský fundamentalismus. Heslo "Tahle země bude naše. A nebude moci být pro všechny." prý bylo jen satirou a parafrází volebního sloganu prezidenta Miloše Zemana.

Podle Nejvyššího soudu ale Kobulnický musel v základních rysech znát povahu činnosti jím propagovaných organizací či vojenských bojůvek, které při prosazování náboženských idejí a politických cílů neváhají sáhnout k brutálnímu násilí a teroru a které prostřednictvím internetu podněcují k činům "osamělé bojovníky" po celém světě. "Právě tuto platformu šíření džihádu napodoboval i obviněný, a to nesporně se záměrem zmíněné myšlenky a názory veřejně prezentovat a propagovat, přičemž skutečnost, že jeho veřejně přístupný facebookový profil sledoval relativně úzký okruh osob, nebyl z pohledu dovození jeho trestní odpovědnosti podstatný," stojí v usnesení.

Slovák na počátku hlavního líčení vypověděl, že před několika lety plánoval teroristický čin v Prešově. Později ale své radikální názory získané z videí takzvaného Islámského státu přehodnotil, protože se blíže seznámil s islámskou vírou. Chemikálie měl podle své výpovědi doma na výrobu petard. Podle státního zástupce si Slovák před svým zadržením v roce 2017 vyhledával návody, jak z chemických látek vyrobit nástražný výbušný sytém. V pražském bytě měl podle něj budíky, které lze použít jako časovače k bombě. Soudy však uvedly, že se Kobulnického obhajobu nepodařilo vyvrátit.