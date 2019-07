Šmarda: Nebude-li řešení 1. srpna, Hamáček vyzve ministry k demisi

Místopředseda ČSSD a nominant sociální demokracie na ministra kultury Michal Šmarda předpokládá, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, předseda strany Jan Hamáček vyzve ministry k podání demise. Novinářům to řekl po dnešním jednání předsednictva ČSSD. Šmarda také míní, že by se do konce července mělo najít řešení, neboť termín zvolil prezident Miloš Zeman. Hlava státu v pátek uvedla, že je připravena do 31. července odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD). Předsednictvo dnes potvrdilo Šmardovu nominaci jakožto jeho nástupce.

"Tím, že je to termín, který zvolil prezident republiky, tak nemůže dojít k situaci, k jaké došlo minulý měsíc, že pan prezident cítil stanovení termínu ze strany sociální demokracie jako nějaký nátlak, případně ultimátum," řekl Šmarda. Zeman pojal jako ultimátum původní termín 30. června, do kterého chtěla mít ČSSD výměnu ministra kultury vyřešenou. Při své červnové návštěvě Vysočiny prohlásil, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

"Předpokládám, že ve chvíli, kdy 1. 8. nebude situace vyřešena, Jan Hamáček využije práva, které jsme mu dneska dali, k tomu, aby vyzval ministry k podání demise a situaci řešil prostřednictvím demisí," uvedl Šmarda. Vedení strany se podle něj shodlo na tom, že pokud nebude sociální demokracie rozhodovat o tom, kdo za ni sedí ve vládě, nemá její angažmá v kabinetu smysl.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO), který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. "Můžu mu vyčítat cokoli, mám spoustu výhrad k němu, ale nemyslím si, že by to byl člověk, který se bojí sdělit předsednictvu sociální demokracie své skutečné záměry. On dnes přišel, já mu za tu ochotu děkuji, a měl jedinečnou příležitost, aby předsednictvu sdělil jakýkoli svůj postoj, návrh, jakoukoli cestu, kterou by považoval za nejlepší. On nám nedoporučil žádnou změnu našeho postupu. Kdyby to chtěl udělat, nepochybně by to udělal. Cokoli si o něm myslím, rozhodně si o něm nemyslím, že je to srab, který by nám nechtěl na rovinu říct, co chce," poznamenal Šmarda.

Staněk po jednání předsednictva uvedl, že si není jistý, zda bude 31. července znát svého nástupce. "Byl bych velmi rád, kdybych znal svého nástupce, protože si myslím, že na ministerstvu kultury byla odpracována spousta věcí, zejména v oblasti týkající se kontrol, ať už fungování jednotlivých příspěvkových organizací nebo podobně. Bylo by škoda, kdyby ty věci měly zapadnout," uvedl.