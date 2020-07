Smrt na rybníku

Policie prověřuje úmrtí dvou dospělých a jednoho dítěte, jejichž těla byla nalezena v pondělí večer na hladině rybníka ve Lhotě u Příbramě. Kriminalisté případ prověřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, řekla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. O příčině úmrtí se zatím spekuluje. Podle starostky Lhoty Evy Drmlové jde o rodinnou tragédii a obec je rodině připravena pomoci.

Oznámení o nálezu tří těl na hladině rybníka policisté přijali v pondělí ve 22:40. V případu byla nařízena soudní pitva, uvedla dnes ráno policejní mluvčí Lucie Nováková. Příbramští policisté případ prověřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, řekla Schindlová.

"Ve 22:40 jsme přijali na linku 158 oznámení o úmrtí tří osob nalezených na hladině rybníka v obci Lhota u Příbramě," uvedla Nováková. Přivolaný lékař mohl u utonulých již jen konstatovat smrt, uvedla dnes ráno na twitteru středočeská záchranná služba.

V noci zasahovala @ZZS_SCK a @PolicieCZ u třech utonulých na Příbramsku . Lékař mohl již jen konstatovat smrt. Okolnosti vyšetřuje @PolicieCZ - ZZS SČK (@ZZS_SCK) July 21, 2020

Podle starostky neštěstí postihlo členy rodiny. "Je to rodinná tragédie, obec poskytne rodině veškeré zázemí, a pokud budou potřebovat nějakou pomoc, jsme k tomu připraveni," řekla Drmlová. Podle některých médií šlo o otce, syna a vnuka a mohla je zabít elektřina z probíjejícího čerpadla. Policie ani starostka to nechtěly komentovat. "Je to všechno v šetření, uzavřené to není," dodala Drmlová.

"Příčina i další okolnosti úmrtí osob jsou předmětem šetření příbramských policistů," uvedla Nováková. Zda šlo o rodinu, Schindlová odmítla komentovat. "Další bližší informace k osobám uvádět nebudeme," řekla