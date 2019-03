Smrt ve lví kleci: policie okolnosti prošetřuje

Výsledky pitev, které přiblíží okolnosti úmrtí chovatele, jehož usmrtil v úterý ve Zděchově na Vsetínsku lev, budou známy za několik týdnů. Vyšetřování události pokračuje, policie také prověřuje, jestli nebyl spáchán nějaký trestný čin, řekla ve čtvrtek krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. V médiích se objevily informace od otce chovatele, že jeho syn nebyl v kleci ze své vůle a muselo jít o trestný čin.

Policie nařídila pitvu chovatele, ale také pitvu lvů, které zastřelila. Pitvy by měly ukázat, za jakých okolností muž zemřel a za jakých okolností na něj lev zaútočil.

Třiatřicetiletý chovatel utrpěl při útoku dospělého lva smrtelná zranění. Neštěstí se stalo v kotci uvnitř oploceného výběhu, který v obci stál bez stavebního povolení. Lva i lvici, kterou muž také choval, zastřelili policisté z přivolané zásahové jednotky z Brna, aby bylo možné se k chovateli dostat.

Na místě byl také tým ze zlínské zoologické zahrady. Zoologové původně chtěli šelmy uspat. Na místě se však ukázalo, že nejbezpečnější bude lvy usmrtit. "Rozzuřená zvířata byla uzavřená v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům, a nebylo možné do něho bez rizika vstoupit s uspávacími střelami. Uvnitř byl člověk v ohrožení života," uvedla zahrada ve svém vyjádření. Samec lva byl podle zoo velmi agresivní a situace uvnitř stísněného objektu velmi nepřehledná. "Střelec s narkotizační puškou by se ocitl ve velkém nebezpečí. Je nám velmi líto, že se přes veškerou snahu nepodařilo chovatele zachránit," uvedla zahrada.

Veterináři byli proti od samého začátku

Chov šelem muži opakovaně nepovolili veterináři. Úřady však muži nedokázaly v nepovoleném chovu zabránit, přestože dostal několik pravomocných pokut. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. Mohla by vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.

Stejný lev chovatele napadl už před několika lety, ještě když ho měl na Slovensku. Zraněný muž tehdy skončil v nemocnici. Loni v létě policie řešila také incident týkající se lvice. Chovatel s ní byl na procházce, a přestože byla lvice přivázaná, dostala se do střetu s projíždějícím cyklistou, který poté musel vyhledat ošetření.

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do Zděchova v létě 2016. Na rodinných pozemcích postavil bez povolení kotec s výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by částečně mohla podobným neštěstím zabránit. Návrh chce vládě předložit do konce března. Novela by měla platit od roku 2020.