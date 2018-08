Smutná práce. ﻿Rybáři odklízejí z rybníku Nesyt tuny leklých ryb

Až příští rok nasadí rybáři nové ryby do rybníku Nesyt na Břeclavsku. Kvůli horkému počasí spojenému s úbytkem vody a nedostatkem kyslíku v ní tam uhynulo zřejmě přes 100 tun ryb ze 150 tisíc nasazených kusů. Přežilo minimum ryb, převážně karas, řekl v pondělí jednatel obhospodařujícího Rybářství Hodonín Oldřich Pecha. Zatím se firma bude snažit podmínky pro život v rybníce zlepšit. Vodu se snaží provzdušnit a zvažuje, jak do rybníka dostat vodu.

Pracovníci rybářství uhynulé ryby od pátku odklízejí, práce se nejspíš protáhnou do úterý. Od pátku do pondělního rána vysbírali 85 tun leklých ryb. Pecha uvedl, že podle odhadů množství výrazně přesáhne 100 tun. Původně odhadoval 40 tun. Škoda na 100 tun leklých ryb je kolem pěti milionů, pokud se bude množství zvyšovat, zvýší se i škoda.

Společnost se snaží vodu provzdušnit. "Máme tam jeden velký aerátor, ale s provzdušněním je to problematické, protože rybník má 300 hektarů. Efekt na takovou velkou plochu je nízký. Navíc tam chybí voda, je tam ohromný úbytek vlivem výparů," řekl Pecha.

Odhadem ubylo 180 centimetrů vody oproti normálu, což způsobilo nedostatek kyslíku. V rybníce bylo přes 90 procent kaprů, candáti, sumci, štiky, úhoři nebo karas. "Kapři nejspíš vyhynuli všichni. Objevili jsme tam nějaký život, je to hlavně karas, který má nižší nároky na přežití," řekl Pecha.

Práce na odstraňování leklých ryb, které pracovníci sbírají vidlemi, z loděk i bagrem, se nejspíš protáhnou do úterý. Firma ale hodlá na místě pracovat, dokud to bude potřeba. Letos už ryby nenasadí. "Nemělo by to cenu. Není kde ty ryby vzít a ani to není kam dát, není tam potřebná voda. Nasadíme to až na jaro příštího roku, do té doby se budeme snažit situaci zlepšit," řekl Pecha. Voda může přibýt třeba po dešti, firma ale zvažuje i to, že by tam dopravila jinou vodu. Problémem je, že se rybník nachází v přírodní rezervaci, a proto s vodou nelze manipulovat. Společnost ale možnosti projedná.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Rybářství Hodonín má asi 50 zaměstnanců, polovina se věnuje rybaření, polovina chovu vodní drůbeže. Firma má roční obrat kolem 70 milionů.