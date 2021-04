Sněmovna asi odloží schvalování úprav pěstounských odměn a dotací klokánkům

O navrhovaných změnách v odměnách pěstounů a příspěvcích na dítě pro klokánky a podobné azylové domy bude Sněmovna zřejmě dál jednat. Sociální výbor ve středu doporučil plénu, aby vládní novelu o sociálně-právní ochraně dětí vrátilo ze závěrečného schvalování do druhého čtení. Důvodem jsou desítky poslaneckých pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou zdvojené, případně jdou proti sobě.

Legislativa se podle předsedkyně výboru Jany Pastuchové (ANO) obává, že z předlohy vzejde paskvil. "Je to bramboračka, z níž má být zákon," poznamenal zpravodaj Marek Novák (ANO). Pokud se předloha vrátí do druhého čtení, poslanci budou moci podávat návrhy úprav znovu. Pirátka Olga Richterová vyjádřila obavy, zda se v takovém případě stihne novela projednat do konce volebního období. Podle Hany Aulické Jírovcové (KSČM) projednávání předlohy nikdo blokovat nechce.

Sociálních výbor se už dřív ke všem pozměňovacím návrhům vyjádřil, ve středu tehdejší usnesení zrušil kvůli chybné proceduře. Nově se ke všem úpravám postavil neutrálně.

Poslanci navrhli například několik variant růstu odměn dlouhodobých i náhradních krátkodobých pěstounů, navázání těchto odměn na minimální mzdu a automatický valorizační mechanismus odměn podle růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Mezi úpravami je i návrh, podle kterého by mohlo být dítě svěřeno do společné pěstounské péče i jiným dvěma osobám, než jsou manželé. Mezi úpravami je i pravidelný růst výživného na děti v návaznosti na inflaci.

Měsíční příspěvek takzvaným klokánkům vládní novela zvedá z 22 800 na 30 tisíc korun na dítě měsíčně. Někteří poslanci chtějí razantnější zvýšení. U dlouhodobých pěstounů vládní novela ponechává odměny podle počtu dětí na 12 tisíc, 18 tisíc či 30 tisíc korunách měsíčně. Nově by se o 4000 Kč na 16 tisíc korun mohla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě. Za každé další přijaté dítě s handicapem by se zvýšila o 6000 korun. Kritici poukazují na to, že pěstounů je stále nedostatek, novela situaci nezlepší.

Odměna pro přechodné pěstouny by se měla podle vládního návrhu zvednout z 20 tisíc na 22 tisíc korun hrubého měsíčně. Zároveň by nově dostali příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňovaná podle věku od 8000 korun do 10 tisíc korun.