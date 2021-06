Sněmovna asi schválí možnost spořit si na stáří na účtu dlouhodobých investic

Lidé možná dostanou nový nástroj pro spoření na stáří. Takzvaný účet dlouhodobých investic by měl sloužit jako alternativa k již existujícím penzijním produktům. Jeho zavedení je součástí návrhu změn zákonů souvisejících s rozvojem kapitálového trhu, který v úterý doporučil Sněmovně schválit rozpočtový výbor s některými vesměs formálními úpravami. Předloha je v dolní komoře před druhým čtením.

Nový účet má mít podle předlohy stejné daňové výhody jako životní pojištění nebo produkty v takzvaném třetím pilíři, tedy penzijní připojištění. Podmínkou pro získání daňových výhod bude spoření po dobu nejméně pěti let a výběr peněz nejdříve v 65 letech. Účet by mohl přinášet vyšší zhodnocení díky investování například do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů.

Novela také obsahuje opatření proti podvodným korporátním dluhopisům. Drobní investoři bez větších zkušeností totiž podle zdůvodnění nemusejí být schopni vyhodnotit rizika a mohou důvěřovat slibovaným, mnohdy nereálným výnosům. Návrh to řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky dluhopisů o údaje o emitentovi, aby investor mohl posoudit rizikovost emise i emitenta. Emitent bude nově povinen na webových stránkách zveřejnit například informace o svém podnikatelském zaměření.

Pozměňovací návrh, který výbor podpořil, se týká mimo jiné svolávání schůze vlastníků dluhopisů, aby bylo možné i jinak než uveřejněním na webu emitenta, a rozhodování mimo schůzi, tedy per rollam. K právnímu jednání, kterým by dítě nabylo od emitenta státní dluhopis, k jeho splacení kromě předčasného a k vyplacení výnosu dítěti nebude rodič potřebovat souhlas soudu.

Předloha dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu v doplňkovém penzijním spoření, s tzv. alternativním účastnickým fondem. U tohoto typu fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti nabídnout účastníkům možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti investice.

Ve druhém čtení chtějí Piráti podat pozměňovací návrh, který sníží maximální účtovaný poplatek za správu aktiv u konzervativních fondů z 0,4 na 0,3 procenta a u ostatních z jednoho na 0,8 procenta s ponecháním možnosti účtovat poplatek ze zhodnocení. Úprava by měla podle autorů pomoci střadatelům zefektivnit zhodnocení peněz v doplňkovém penzijním spoření.