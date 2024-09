Sněmovna bude debatovat o volbách i o odvolání Veselého z Rady ČT

Sněmovna bude debatovat o okolnostech, jaké budou vzhledem k povodním provázet nadcházející páteční a sobotní volby do krajských zastupitelstev a Senátu. S návrhem zařadit tento bod na program aktuální schůze uspělo opoziční hnutí ANO a podpořila ho i vládní koalice. Bod zatím není přesně zařazen, ale na řadu přijde zřejmě ve středu. Ve středu by měla také nynější schůze Sněmovny skončit. Jako poslední bod by měla z popudu koalice projednat odvolání Lubomíra Veselého z Rady České televize.

S návrhem na debatu kolem podmínek nadcházejících voleb přišel předseda sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček (ANO). Uvedl, že poslanci ANO chtějí slyšet analýzu, kolika občanů i okrsků se týkají problémy způsobené velkou vodou, jak budou například volit lidé se zdravotním postižením nebo jak budou naplněny volební komise. Poukazoval třeba na to, že pokud někomu voda vzala majetek, práci ve volební komisi se věnovat nebude. "Bude to věcná debata, která nebude trvat dlouho," ujistil.

Návrh podpořil předseda klubu ODS Marek Benda s tím, že o časovém zařazení se bude teprve jednat. Benda současně odmítl návrh stínové ministryně vnitra Jany Mračkové Vildumetzové, která chtěla zařadit bod, v němž by Sněmovna poděkovala složkám Integrovaného záchranného systému. Poukázal na to, že poděkování záchranářům zaznívá na každé tiskové konferenci. Neuspěla ani poslankyně SPD Marie Pošarová s návrhem debatovat o platech hasičů.

O plánu seznámit poslance s přípravou voleb v záplavami postižených regionech hovořil dnes ráno po zasedání Ústřední povodňové komise ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle informací ČTK by se tak mělo stát ve středu dopoledne po posledním zasedání povodňové komise.

Koaliční většina zařadila na závěr středečního jednání návrh na odvolání Lubomíra "Xavera" Veselého z Rady ČT. Návrh na odvolání podnítil již před několika měsíci předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob v souvislosti s tím, že Veselý označil v květnu ve svém pořadu na YouTube herečku a bývalou slovenskou diplomatku Magdu Vášáryovou za "spodinu, žvanivou paničku" a dodal i vulgární urážku. Veselý tehdy reagoval na výroky Vášáryové po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, která o jeho voličích prohlásila, že jsou spodina.