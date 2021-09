Sněmovna by měla novelu energetického zákona schválit v původní podobě, míní Svaz

Sněmovna by měla novelu energetického zákona schválit v původní podobě bez senátních pozměňovacích návrhů. V pondělí to v tiskové zprávě sdělil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Za problematický označil hlavně požadavek, aby dodavatelé museli zákazníkovi posílat oznámení o zvýšení ceny dodávek energií doporučeným dopisem. Senát vrátil Sněmovně novelu na konci srpna. Dolní komora by ji měla projednat na zřejmě poslední schůzi v tomto volebním období.

"Na sněmovní verzi panuje široká politická shoda. Dokazuje to i hlasování ve třetím čtení ve Sněmovně, kdy pro novelu zvedli ruku poslanci napříč celým politickým spektrem. Přestože mohou být senátní pozměňovací návrhy vedeny dobrým úmyslem, nepřináší posílení práv spotřebitelů, ale naopak novelu jen komplikují," uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza. Sněmovní verze normy je podle něj výsledkem usilovné tříleté práce, na níž se kromě ministerstva průmyslu a obchodu podílel i regulátor, stejně jako oborové a spotřebitelské organizace.

Požadavek na takzvané "adresné a prokazatelné" doručování oznámení o zvýšení ceny dodávek energií nebo jiných smluvních podmínkách považuje svaz za nesmyslný. "Podle představ senátorů má být cílem stoprocentně nezpochybnitelné informování zákazníků. Otázkou je, zda o takovou ochranu zákazníci skutečně stojí v situaci, kdy velcí dodavatelé evidují řádově jednotky kusů stížností měsíčně. V praxi by totiž požadavek senátorů znamenal, že by se odhadem až 2,3 milionu spotřebitelů muselo vydat na poštu pro doporučený dopis," uvedl dále Prouza.

Svaz upozorňuje, že kromě značného nepohodlí by to pro spotřebitele zcela jistě znamenalo i zásah do jejich peněženek. Podle něj by vznikly dodatečné vícenáklady v řádu desítek milionů korun. "Ty by dodavatelé zcela jistě přenesli na spotřebitele. Každý si již dnes může sám rozhodnout, jakou formu komunikace se svým dodavatelem zvolí a jasně si ji upravit při podpisu smlouvy," doplnil Prouza.

Jako další problematický bod senátního návrhu vnímá úpravu vlastní definice toho, co je to zprostředkování. Cílem původní sněmovní verze podle něj bylo netříštit odpovědnost velkých dodavatelů, kteří část svých aktivit vyčleňují do samostatných společností. Senátoři podle SOCR naopak požadují, aby například zákaznické kanceláře nebo call centra dodavatelů energií podléhaly samostatné povinné registraci.

"V důsledku to znamená, že zákazník po schválení senátní verze bude velmi složitě zjišťovat, kdo za případné pochybení odpovídá, zda dodavatel nebo jeho callcentrum, a po kom má vlastně nápravu požadovat. Dodavatelé přitom již dnes musí na rozdíl od energošmejdů získat pro svou činnost licenci," dodal Prouza.

Novela energetického zákona zavádí registr zprostředkovatelů nabídek energií a zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Mělo by být také možné zprostředkovatelskou smlouvu vypovědět bez postihů nebo finančních úplat, pokud nepůjde o náhrady spojené s vypovězením smlouvy. Zákazník bude mít právo vědět, kdy přesně mu končí závazek ze smlouvy, a dodavatel bude mít povinnost mu to sdělit.