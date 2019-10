Sněmovna by se měla zabývat tureckou ofenzivou v Sýrii

Sněmovní strany se chtějí v dolní komoře zabývat tureckou vojenskou operací v Sýrii. Novinářům to před začátkem jednání Sněmovny řekli jejich představitelé. Poslanci by měli situaci v Sýrii projednat v rámci mimořádného bodu. TOP 09 současně žádá vládu, aby na jednání Evropské rady prosazovala jednoznačné stanovisko k ukončení bojů s využitím "veškerého politického a ekonomického potenciálu Evropské unie".

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek novinářům řekl, že na jednání o Sýrii se shodlo sněmovní grémium. "Nechceme soutěžit o to, kdo přichází s touto iniciativou," řekl. Totéž platí i o usnesení, které vznikne, řekl. TOP 09 trvá na tom, aby nebylo alibistické. Kalousek nechtěl předjímat, jaká opatření by vůči Turecku měla být podniknuta. Dosavadní výzvy k ukončení bojů a stažení tureckých vojsk ale předsednictvo TOP 09 označilo ve svém usnesení za nedostatečné.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan doufá, že v tomto případě by mohly být jednotné názory vládních i opozičních poslanců. V Sýrii se podle něj dějí zvěrstva, která mohou být nazývána válečnými zločiny. "Je to příležitost pro českou politiku, abychom ukázali jednotný postoj," konstatoval. STAN podporuje kroky, které v případu činí ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), Česko by se mělo vážně zabývat otázkou ekonomických sankcí, dodal.

Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Ministři zahraničí zemí Evropské unie, která tureckou akci odmítá, se v pondělí zavázali, že budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka. Česko poté oznámilo pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka.