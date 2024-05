Sněmovna odhlasovala pro dnešek možnost večerního, případně nočního jednání

Sněmovna hned v úvodu schůze schválila návrh koalice, podle kterého bude moci dnes jednat i večer, případně v noci. Záviset to bude podle předsedy klubu ODS Marka Bendy na délce debaty o návrhu programu, do níž se přihlásila řada opozičních poslanců. Při zahájení řádných schůzí trvá jednání o podobě programu i několik hodin, dnes to byly více než dvě hodiny.

Sněmovní jednací den běžně končí v 19:00. Benda uvedl, že na jednání o programu by měla stačit jedna hodina. O čas strávený debatou o programu nad tuto dobu by se pak podle něho měl večer protáhnout jednací den.

Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová neprosadila debatu o vlivu snížení daně z přidané hodnoty u potravin na jejich ceny a místopředsedkyně Sněmovny za toto hnutí Klára Dostálová jednání o migračním paktu EU a o digitalizaci stavebního řízení. Zařazení hned několika bodů do programu schůze žádal bez úspěchu předseda dalšího opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Chtěl třeba, aby Sněmovna odsoudila atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

Poslanec ANO Jan Richter opětovně požadoval přednostní diskusi o návrhu na zřízení vyšetřovací komise k loňské tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Sněmovna mu znovu většinově nevyhověla.

Po schválení programu celé schůze Okamura vinil koaliční většinu z toho, že odsouzení atentátu na slovenského ministerského předsedu odmítla. "Ten atentát byl útokem na demokracii," řekl. Benda reagoval, že širší vedení dolní komory se dopoledne shodlo na tom, že se takový bod do programu nezařadí, Okamura se chce podle něho jen zviditelnit. "Všichni odsuzujeme atentát na pana premiéra Fica," zdůraznil předseda poslanců ODS.

Sněmovna dnes rozhodne o podobě takzvaného milostivého léta u některých dluhů na zdravotním pojištění. Návrh zákona vrátil poslancům s úpravami Senát. Chce aby se úleva vztahovala na širší skupinu dlužníků.

Na programu by měly být také předlohy ve druhém čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Jde například o vládní novelu, která omezí rozhodování soudů v senátech, tedy s laickými přísedícími. Poslanci by se ve stejné fázi sněmovního projednávání měli zabývat také zakotvením povinnosti hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného státu Evropské unie a zajištěním zázemí pro nově zvoleného prezidenta před jeho nástupem do úřadu.