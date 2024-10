Sněmovna opět nedokončila druhé kolo projednávání sporné důchodové reformy

Sněmovna ani dnes nedokončila druhé kolo projednávání vládního návrhu důchodové reformy. Opozice pokračovala celý den v kritice předlohy, kterou chce koalice především zvyšovat věk odchodu do penze až na 67 let a snižovat výpočet nových důchodů. SPD kromě zamítnutí předlohy navrhovala vrátit normu sociálnímu výboru k novému projednání. Před přerušením debaty evidoval sněmovní systém ještě 26 poslaneckých přihlášek do obecné rozpravy.

Vládní opatření hájil kromě ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) také zpravodaj novely Viktor Vojtko z hnutí STAN, podle kterého by nebylo zodpovědné dívat se na budoucnost přes růžové brýle. Průběžný důchodový systém funguje za podmínky dostatečného počtu pracujících ve vztahu k počtu penzistů a za podmínky dostatečné porodnosti, upozornil Vojtko. "Po více než 100 letech tyto podmínky už zdaleka neplatí," konstatoval. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že podle Národní rozpočtové rady není v návrhu státního rozpočtu na příští rok vyčleněn na důchody dostatek peněz.

Vladimír Zlínský (SPD) brojil proti migraci jako řešení úbytku populace v rozvinutých společnostech. Podle něj je pro ně sebedestrukční to, že "ženy ztratily povinnost se rozmnožovat".

Bývalý předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) navrhoval projednávání reformy přerušit, aby koalice mohla s opozicí najít jiné řešení. "Jediná cesta je tuto cestu opustit," uvedl Vondráček na adresu koaličního návrhu. Jediný čitelný záměr vlády je podle něho snížení životní úrovně penzistů.

Kabinet se k předložení důchodové reformy zavázal v programovém prohlášení do konce loňského roku. Oddalování penzijního věku zdůvodnil demografickým vývojem, prodlužováním věku dožití a prohlubováním deficitu důchodového systému. Marie Pošarová (SPD) obvinila vládní strany z podvodu a lži, neboť se v programovém prohlášení zavázaly zkrátit dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod a premiér Petr Fiala (ODS) ještě předloni slíbil, že se hranice důchodového věku zvyšovat nebude.

Předseda vlády novinářům řekl, že se vládní koalice rozhodla návrh upravit podle nových informací od demografů. Reagoval tak na opoziční obvinění, že vládní návrh nebyl dostatečně připravený a podložený. Fiala označil za smutné, že od opozice žádný takový návrh nepřišel. "Jenom tady vidíme obstrukce, které znamenají jasné sdělení lidem pod 40 let, že opozici, Andreje Babiše a Tomia Okamuru, nezajímají penze mladých lidí, je jim úplně jedno, jakou budou mít kvalitu stáří, a jen pro svůj politický zisk obstruují," uvedl.

Proti koaliční úpravě vládního návrhu se postavila Věra Adámková (ANO), podle níž jde o návrh dělaný ze zoufalství a na koleně. "V druhé půli fotbalového zápasu posouváte branku, přebarvujete velké vápno," uvedla. Její stranický kolega Jiří Mašek pak prohlásil, že koalice chce lidem ukrást dva roky možného aktivního života v důchodu.

Dolní parlamentní komora své jednání k reformě penzí zahájila ve středu ráno, ve 22:00 debatu přerušila do dnešního rána. K dnešním 20:30 poslanci debatovali na nynější mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu celkem 22,5 hodiny čistého času, z toho 17 hodin o samotné novele. Více než pět hodin vyplnilo ve středu jednání o návrhu programu schůze.