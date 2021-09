Sněmovna opět odmítla projednat žádost o vydání Volného k stíhání

Sněmovna odmítla zařadit na páteční program schůze projednání policejní žádosti o vydání nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok) k trestnímu stíhání. Navrhoval to Volný, jeho požadavek podpořilo pět ze 135 přítomných poslanců. Policie podezírá Volného z šíření poplašné zprávy v souvislosti s příspěvkem na sociální síti o léku ivermektin.

Dolní komora o policejní žádosti do říjnových voleb už s největší pravděpodobností nerozhodne. Její projednání odmítla zařadit jako pevný bod programu na žádost Volného nebo jeho kolegy z bloku Mariana Bojka i v minulých dnech. Další postup tak bude zřejmý až po volbách. Pokud Volný poslanecký mandát neobhájí, policie bude moci jeho stíhání zahájit. V případě, že by Volný zvolen byl, musela by o jeho vydání žádat znovu novou Sněmovnu. Volební modely agentur pro výzkum veřejného mínění Volnému bloku šanci na vstup do dolní komory nedávají.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil Volného vydání v červnu. Volný už dříve řekl, že vydán být chce.

Volný propagoval ivermektin k léčbě covidu-19. V příspěvku tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku prostřednictvím zabití pacientů. "Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," napsal na sociální síti.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum a v Česku není registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl doporučit k léčbě covidu-19. Lék zkoušela k léčbě pacientů s covidem nemocnice u svaté Anny v Brně.