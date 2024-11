Sněmovna schválila novelu, která má překlenout potíže se stavebním řízením

Stavební úřady zřejmě budou moci i nadále využívat své systémy pro stavební řízení, které mohly používat do letošního 1. července. Stavebníci budou předkládat projektovou dokumentaci v digitální podobě. Počítá s tím novela stavebního zákona, kterou dnes ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila Sněmovna. Novela má překlenout potíže s digitalizací stavebního řízení. Má začít platit den po vyhlášení ve sbírce. Nyní ji dostane k projednání Senát.

S digitalizovanými systémy stavebního řízení mají stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v červenci. Situace na konci září vyústila v odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) z vlády a v následný odchod jeho strany do opozice.

Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději od začátku roku 2028.

Novelu stavebního zákona, přezdívanou bypass, předložila skupina poslanců napříč stranami v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Původně pod ní byl podepsaný i zástupce Pirátů Jakub Michálek, který ale svůj podpis dodatečně odvolal. Právě tři pirátští poslanci byli dnes jediní, kdo se při hlasování o návrhu zdržel, všichni ostatní poslanci napříč stranami jej podpořili.

Bývalý ministr Bartoš dnes uvedl, že samotnou myšlenku odlehčení stavebním úřadům podporuje. Vadí mu ale, že vláda přechodnou dobu prodloužila na tři roky. Podle zástupce předkladatelů, ministra Kupky, má ale tato lhůta přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) uvedl, že zákon zavádí jednoznačnou právní jistotu pro stavebníky i dotčené úřady, že i když pracovaly mimo spouštěný systém, neporušily zákon.

Zpravodaj k předloze Robert Stržínek (ANO) řekl, že Bartoš digitalizaci "zmršil". Jeho stranický kolega Robert Králíček označil za alarmující, že se stát nachází v situaci, kdy musí přijímat nouzová opatření. Podle poslankyně SPD Marie Pošarové může za situaci celá vláda, a nikoli jen Bartoš. Poukazovala na to, že vláda neumožnila podávání projektové dokumentace datovou schránkou. Podle Kupky ale datová schránka neumožňuje přenos velkých souborů.

Stržínek upozornil, že stavebník bude muset podle návrhu vložit projektovou dokumentaci zpracovávanou autorizovanou osobou do evidence elektronických dokumentací a v žádosti pak na tyto dokumenty uvede odkaz, který mu Portál stavebníka vytvoří. Poukázal na to, že nyní portál tuto funkci nemá. Doufá, že se ji podaří do systému doplnit.

Senát má předlohu podle Kupky schvalovat 10. prosince, poté ji dostane k podpisu prezident. Pokud ji hlava státu podepíše, mohla by vstoupit v účinnost ještě do konce roku. Kupka chce před schvalováním v Senátu uspořádat veřejné jednání, kde nový systém představí. "V momentě, kdy by se prokázalo na prezentaci 10. prosince, že systém je nestabilní nebo vykazuje nějaké vady, jsme připraveni pozměňovacím návrhem ten systém vypnout na dobu prvního kvartálu v roce 2025," řekl Kulhánek. Vzhledem k nynějším stabilizačním pracím na systému a jeho následném plném testování nepředpokládá, že by taková varianta nastala.

Novela stanoví dvě přechodná období. První z nich má trvat do poloviny příštího roku a platit má pro účely územního plánování a národního geoportálu územního plánování. Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém.