Sněmovna schválila plán armádních zahraničních misí na další dva roky

Sněmovna dnes schválila plán zahraničních misí české armády na další dva roky. Například na východním křídle NATO by mohlo působit až 2000 českých vojáků, což je o 800 víc než nyní. Celkem by podle návrhu mohlo v příštím roce sloužit v zahraničních misích až 2666 českých vojáků, o rok později až 2571 vojáků. Senát projedná nový plán misí ve středu. Současný mandát pro mise platí do konce letošního roku. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před poslanci řekla, že nový mandát je v plném souladu s českou zahraniční politikou.

Plán misí Sněmovna schválila hlasy 140 ze 158 přítomných poslanců. Pro hlasovali zástupci čtveřice koaličních stran a opozičních ANO a Pirátů. Poslanci opozičního hnutí SPD se hlasování zdrželi.

Východní křídlo Severoatlantické aliance dlouhodobě posiluje kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Čeští vojáci by měli působit v Litvě, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Návrh umožňuje také vyslání vojáků do Estonska, Maďarska, Rumunska a do Bulharska. Zapojení české armády v těchto zemích by záviselo na konkrétních potřebách aliance.

Počet českých vojáků by se měl zvýšit také v misi EUFOR Althea, nárůst až na 200 osob zdůvodňuje ministerstvo obrany vyčleněním záložní roty jako součásti spojeneckých rezervních sil. Letouny JAS-39 Gripen až s 95 vojáky české armády by pak příští rok měly chránit vzdušný prostor Islandu.

Z důvodu transformace v rámci nového modelu sil NATO se z 600 na 300 sníží počet vojáků, které ČR vyčleňuje do spojeneckých sil rychlé reakce aliance. Až 200 osob by podle ministerstva mohlo být nasazeno do nově vzniklého bojového uskupení EU vedeného Polskem.

Návrh umožní působení až 2000 vojáků členských států NATO v Česku. Bude navíc podle návrhu možné pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků v České republice, až 800 lidí v jednom turnusu. Až 140 českých vojáků bude moci cvičit vojáky Ukrajině v jiných spojeneckých zemích.

Sněmovna dnes schválila rovněž návrh na výcvik a poradenství v Mauritánii. Ve spolupráci s NATO by tam mělo až 30 českých vojáků pomáhat s výcvikem speciálních ozbrojených sil. Mauritánie je podle ministerstva jednou ze stabilních zemí v oblasti Sahelu.

Černochová se také vyjádřila ke zranění keňského vojáka při výcvikovém kurzu, který v Keni vedou čeští vojáci speciálních sil. O incidentu, jak podotkla, se dozvěděla až po třech dnech 25. října večer. Ministryně řekla, že působením českých vojáků v této zemi nebyla nebyla porušena ústava, cvičení podle ní projednala vláda i obě parlamentní komory prostřednictvím svých výborů. Černochová také uvedla, že chce s keňskou stranou dohodnout běžný mandát mise. "Působit v Keni je pro mě naprosto v pořádku," zdůraznila. Zraněný voják byl podle ní propuštěn z jednotky intenzivní péče.