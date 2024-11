Sněmovna schválila využití výnosů z povolenek jen na následky změny klimatu

Výnosy z prodeje emisních povolenek bude možné využít pouze na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválila Sněmovna.

Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Část peněz bude možné využít například na administrativní náklady spojené s fungováním systému emisních povolenek nebo na příspěvky některým mezinárodním organizacím v souvislosti se závazky v ochraně klimatu. Předloha zamíří k posouzení do Senátu.

Vláda vložila do novely pouze část evropské směrnice a vynechala zavedení systému EU ETS 2. Systém zavádí emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Berenika Peštová (ANO) opět tvrdila, že plné začlenění směrnice, které by podle ní přineslo zdražení benzinu, nafty, plynu nebo uhlí, přehodil současný kabinet na příští vládu. Výbor pro životní prostředí doporučil do novely přidat jen sledování emisí z paliv, což označila Peštová za paskvil. "Je nefér vládě vyčítat, že s tím nástrojem nic dělat nechce. Opakovaně zaznělo, že členové vlády, kteří jsou k tomu kompetentní, se budou o revizi Green Dealu snažit," namítal Václav Král (ODS). Poslanec SPD Jiří Kobza prohlásil, že emisní povolenky se rovnají zničení evropské civilizace.

Vládní předloha má zavést zejména pravidlo, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Novela reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Předloha také v souladu s evropskou směrnicí upravuje pravidla emisních povolenek pro námořní dopravu. Za nejzávažnější přestupky zvyšuje horní sazbu pokut z pěti na 20 milionů korun.

Na doporučení výboru pro životní prostředí vložila Sněmovna do zákona ustanovení, které vychází z případu zkrachovalé hutě Liberty Ostrava. Toto opatření umožní ministerstvu životního prostředí zablokovat účet s volnými emisními povolenkami tak, aby mohly být použity pouze na vyřazení povolenek za vypuštěné emise. Podniky by je tak nemohly prodat.

Liberty Ostrava je od června v úpadku. Její insolvenční správce huti Šimon Peták už dříve uvedl, že povolenky, které firma již dříve obdržela, prodala. V době, kdy by na něj přešla dispoziční oprávnění k povolenkám, Liberty podle něj žádné už neměla.

Pozměňovací návrh výboru také zavádí pravidlo, že peníze Sociálního klimatického fondu (SKF), který je součástí unijní směrnice, jsou příjmem státního rozpočtu. Hlavním úkolem tohoto fondu je zmírnit dopad zavedení emisních povolenek na pohonná a topná paliva na rozpočty nejohroženějších domácností.

Provozovatelé letadel budou muset monitorovat dopady například emisí dusíku, částic sazí nebo vodních par na klima. Provozovatelé lodí budou muset zajistit ověření vykazovaných souhrnných údajů o emisích podle pravidel ověřování.

Dodavatelé paliv budou muset zjišťovat emise z jimi dodaných paliv a budou muset ministerstvu životního prostředí dodávat vždy do konce dubna odpovídající výkaz za předchozí rok. Výkaz bude muset být ověřený akreditovanou osobou. První výkaz budou podávat v roce 2026 za rok 2025.