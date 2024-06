Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke střelbě na filozofické fakultě

Sněmovna vytvořila vyšetřovací komisi, která by měla objasnit tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Návrh opozičního hnutí ANO podpořila i koalice, která dříve považovala ustavení komise za nadbytečné s ohledem na závěry policejních kontrol. Pro vznik komise, která má mít na svou činnost půl roku, hlasovalo 132 ze 141 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti.

Komise bude mít z rozhodnutí Sněmovny za úkol zmapovat tragické události od rána 21. prosince 2023 do konce zásahu složek integrovaného záchranného systému, zejména policie. Má zásah vyhodnotit. Zabývat se má možnostmi zlepšení komunikace a policejních takticko-operačních postupů a zformulovat náměty na legislativní změny pro rychlejší a účelnější nasazování policejní a zpravodajské techniky s cílem rychlejšího odhalení možného pachatele. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) za klíčové označila to, aby se komise seznámila se záznamy komunikace mezi policisty a jejich operačním střediskem.

V desetičlenné komisi budou mít po dvou zástupcích kluby ANO, ODS a STAN, po jednom frakce KDU-ČSL, SPD, TOP 09 a Pirátů. O naplnění komise rozhodne Sněmovna patrně na červencovém zasedání, neboť schůzi po schválení vzniku komise ukončila. Podle neoficiálních informací ČTK by komisi mohl vést občanský demokrat Pavel Kašník.

Vytvoření komise podpořili podle záznamu hlasování jednotně pouze členové klubů KDU-ČSL, SPD a Pirátů. Devět poslanců z ostatních frakcí se hlasování zdrželo, nejvíce jich bylo z klubu STAN. Jeho místopředseda Petr Letocha přitom před hlasováním uvedl, že i tato frakce vznik komise podpoří, aby mohly být vyvráceny pochybnosti o tom, zda policie postupovala správně.

Letocha poukázal na to, že podle závěrů interní policejní kontroly ani Generální inspekce bezpečnostních sborů žádný z policistů, kteří se zapojili do incidentu, nespáchal trestný čin. Podle Letochy nepochybila ani policejní hlídka, která napoprvé neprohledala celou budovu fakulty, neboť postupovala podle dostupných informací a neměla indicie svědčící o tom, že se střelec v budově fakulty už nacházel. Podle Letochy řada lidí hodnotí postup zpětně se znalostí informací, které policie v danou chvíli neměla.

Helena Válková (ANO) namítla, že případné pochybení policistů nemusí mít váhu trestného činu. Pokud by nebylo podezření na žádnou chybu, nebyl by důvod k vytvoření vyšetřovací komise, uvedla Válková. Vyzvala ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby se omluvil pozůstalým po obětech, že stát jejich blízké nedovedl dostatečně ochránit. Podle Radka Kotena (SPD) by měl Rakušan na ministerskou funkci rezignovat.

Útok na filozofické fakultě, při němž zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno, spáchal její student. Policie případ střelby na fakultě předminulý týden odložila. Pachatel, který předtím zavraždil muže a kojence v Klánovickém lese na okraji Prahy a svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal po útoku na univerzitě sebevraždu. Kauzu ještě přezkoumá státní zastupitelství.