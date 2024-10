Sněmovna schválila zvýšení příspěvku postiženým na pořízení auta

Příspěvek osobám se zdravotním postižením na nákup osobního auta se zřejmě zvýší o 85.000 korun. Dnes to schválila Sněmovna, když současně v novele zákona o dani z přidané hodnoty zrušila možnost tuto daň postiženým vracet. Na auto stát přispívá částkou 100.000 korun až 200.000 korun podle výše příjmu rodiny. Vláda navrhla možnost vracení DPH handicapovaným zrušit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně ujistil, že důvodem nejsou úspory v rozpočtu, ale nesoulad s evropským právem. Změnu musí ještě posoudit Senát.

Vláda již dříve uvedla, že tato možnost se dostala do zákona ještě před vstupem ČR do EU v roce 2004 na základě požadavku ministerstva práce. Mělo to za cíl posílit sociální politiku státu vůči zdravotně postiženým. Podle dřívějšího vyjádření ministra Stanjury nevyhovovala dosavadní podoba vratky sociálně slabším lidem, protože daň se vrací pouze při nákupu nového vozidla od plátce DPH, a nikoli za ojeté vozidlo od neplátce. Daň se tak podle něj nevracela třeba těm, kteří si takové auto koupili od jiné rodiny.

Sněmovna schválila i návrh ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Jeho návrh o dva roky, do konce roku 2026, prodlužuje finanční podporu lidem, kteří musí doma používat umělou plicní ventilaci nebo přístroj na oxygenoterapii. Stát jim začal přispívat na elektřinu kvůli jejím vysokým cenám. V následujících dvou letech se podle Jurečky uskuteční revize dávek a poté se ukáže, zda má tato forma podpory smysl.