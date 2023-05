Sněmovna se vrátí k návrhu zapojení senátorů do volby radních České televize

Poslanci by měli příští týden pokračovat ve schvalování sporného návrhu na zapojení Senátu do volby radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Shoda mezi koalicí a opozicí naopak panuje nad dvojící předloh, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech a které jsou rovněž v závěrečném kole. Další řádná schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. V pátek se poslanci sejdou na mimořádné schůzi, na níž se vládní tábor pokusí prosadit zpřísnění zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky v zákoně o střetu zájmů. Projednání předlohy brzdí řadu měsíců opoziční hnutí ANO.

Zapojení horní komory do volby členů rad ČT a ČRo a zpřísnění výběru navrhujících organizací se koalici nepovedlo prosadit prozatím ve třech dějstvích mimořádné schůze, kterou v minulosti nechala k novele svolat. V případě snazšího vyrovnání dluhu na sociálních odvodech budou poslanci hlasovat i o úpravě, podle níž by se postup vztahoval také na dluhy na veřejném zdravotním pojištění.

Vládní tábor se příští týden opět pokusí o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, což se mu v minulosti již třikrát nepodařilo kvůli zdržovací taktice opozice. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl tvrdí, že zákon neporušil a proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.

Poslanci by měli projednat také vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 koruny na původní hodnotu 9,95 koruny za litr už od července místo od ledna příštího roku a novelu, která by kvůli situaci v České poště umožnila kabinetu zvyšovat základní jmění státních podniků. Ministři chtějí, aby tyto předlohy Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. V prvním čtení se mají zákonodárci zabývat také novelou zákoníku práce, která upravuje práci z domova, kratší úvazky rodičů s menšími dětmi a práci na dohody. Na program by se měly dostat také předlohy ve druhém čtení. Patří k nim senátní návrh na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců, na němž nepanuje shoda ani v koalici.

Sněmovnu čeká volba viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Utkají se v ní člen širšího vedení úřadu Jan Málek jako kandidát vládních stran a nominant ANO, poslanec tohoto opozičního hnutí Roman Kubíček.

Zpřísnění zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky chce koalice vložit do vládní novely, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Změny v ustanovení zákona o střetu zájmů, která jsou známa jako lex Babiš, označovali poslanci ANO za "přílepek" už při únorovém projednávání novely. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek odmítal tvrzení, že zpřísnění míří proti jedné osobě, tedy předsedovi ANO a bývalému premiérovi Andreji Babišovi. Podle informací ČTK z koalice je možné, že ani v pátek se Sněmovna k hlasování o předloze nedostane.

Nadcházející řádná schůze Sněmovny by mohla trvat až tři týdny a s ohledem na týdenní přestávky pro jednání výborů by tak končila kolem poloviny června. Návrh programu schůze aktuálně čítá celkem na 140 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.