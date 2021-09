Sněmovna zachovala povinnost škol vyvěšovat o prázdninách vlajku

Školy budou muset i nadále vyvěšovat o svátcích a při jiných příležitostech v době letních prázdnin státní vlajku. Sněmovna jim ve středu povinnost na návrh poslanců opozičního hnutí SPD vládní novelou o státních symbolech nezrušila. Předloha přesněji vymezuje úřední razítko a zavádí úpravu pečetidla s malým státním znakem, a to jako pečetidla ministerstva zahraničí. Nyní dostane novelu k projednání Senát.

Povinnost škol vyvěšovat vlajky v červenci a v srpnu vláda navrhovala zrušit kvůli tomu, že školy zbytečně zatěžuje a v některých případech může vést i k nedůstojnému užívání vlajek. Na prázdniny připadají dva svátky, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a Den upálení mistra Jana Husa 6. července. Vláda také může na tuto dobu vyhlásit příležitost celostátního významu.

Poslanci SPD prosadili ponechání povinnosti škol. Poukazovali na to, že vlajka je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti. "Bez ohledu na čas a období vyvěšování státní vlajky je součást projevování národní hrdosti, u které je nutné ji podporovat zákonem a z těchto projevů neslevovat," uvedli v pozměňovacím návrhu.

Kabinet upozorňoval také na to, že na prázdniny se obvykle plánují rekonstrukce školních budov. V takových případech může být vyvěšování vlajky podle důvodové zprávy v rozporu se zásadou vhodného a důstojného užívání státních symbolů. Zpravodaj předlohy Ivo Pojezný (KSČM) už dříve uvedl, že v příštím volebním období by se měla zákonem zakotvit možnost vlajku nevyvěšovat, pokud by hrozilo její znehodnocení.

Dolní komora schválila v novele úpravu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby mohli velký státní znak užívat a mít na svých stejnokrojích také dobrovolní a podnikoví hasiči. Obdobné právo dali poslanci podle pozměňovacího návrhu Milana Brázdila (ANO) také zdravotnickým záchranářům.