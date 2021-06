Sněmovna zatím nebude projednávat novelu o vydávání covidových pasů

Sněmovna zatím nebude projednávat novou vládní novelu k vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo prodělaném onemocnění zrychleně ve stavu legislativní nouze. Klub ANO nakonec stáhl návrh, aby ji poslanci schvalovali dnes zrychleně ve stavu legislativní nouze. Předseda poslanců vládního hnutí Jaroslav Faltýnek zdůvodnil stažení tím, že na zrychleném schvalování není shoda.

Proti projednání novely ve stavu legislativní nouze se v debatě postavili poslanci SPD, KSČM a STAN. Naopak ODS, která kritizovala původní předlohu k certifikátům, zrychlené projednání novely ústy místopředsedy frakce Marka Bendy podpořila.

Pozdější schvalování by podle Bendy bylo bezúčelné. "Pokud covid pas má být prostředek identifikace našich plněných pravidel vůči zahraničí, pak má smysl, aby byl do začátku července, kdy lidé odjíždějí na dovolenou, a nemá žádného smyslu, aby byl v říjnu," uvedl. SPD pokládá podle předsedy poslanců hnutí Radima Fialy předlohu za protiústavní a hnutí STAN podle poslance hnutí Petra Pávka za nadbytečnou. Leo Luzar (KSČM) tvrdí, že předloha obsahuje mnoho diskutabilních nevyjasněných bodů a měla by být ve Sněmovně projednána řádně.

Předseda SPD Tomio Okamura po přestávce na jednání klubů oznámil, že poslanci hnutí by sněmovní schvalování předlohy o covidových certifikátech blokovali.

Minulý týden Sněmovna schvalování původní předlohy ve stavu legislativní nouze odmítla. Předloha se stala terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Kabinet nyní předložil upravený návrh. Tuto pasáž neobsahuje.

Včasné přijetí novely je podle ministerstva zdravotnictví nezbytné kvůli chystanému evropskému nařízení o zavedení Digitálního zeleného certifikátu. "Bez zákonného zmocnění ministerstva zdravotnictví tyto certifikáty vydávat nebude na území České republiky subjekt oprávněný k jejich vydávání, což by významně ztížilo možnost českých občanů vycestovat do zahraničí a obzvláště v nadcházejícím letním období by to mohlo znamenat nežádoucí komplikace," stojí v důvodové zprávě.