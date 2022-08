Sněmovna zřejmě schválí zvýšení limitu pro registraci k DPH na dva miliony korun

Sněmovna zřejmě schválí zvýšení limitu pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun od příštího roku. Vládní předlohu, která stejně zvyšuje také hranici pro využití paušální daně, ve středu podpořil s jedinou úpravou rozpočtový výbor. Pozměňovací návrh se týká částky ročních příjmů, do níž poplatník nemusí podávat daňové přiznání.

K plátcovství DPH se musí zaregistrovat hlavně podnikatelé, ale i další takzvané osoby povinné k dani, jejichž obrat za posledních 12 měsíců překročil jeden milion korun. Vládní návrh počítá i s možností zrušení registrace pro ty osoby, jejichž obrat sice překročil jeden milion, ale nedosáhl dvou milionů.

Paušální daň pro drobné podnikatele letos činí 5994 korun měsíčně. Na minimální zdravotní pojistné z této částky připadá 2627 korun, minimální sociální pojistné zvýšené o 15 procent činí 3267 korun a daň z příjmů 100 korun. Ministerstvo financí odhaduje, že díky změnám by nově mohlo podmínky pro zapojení do paušální daně splnit až 60 tisíc drobných podnikatelů. Letos ke konci dubna paušální daň využívalo přes 82 tisíc živnostníků.

Podnikatelé s paušální daní mají být nově rozděleni do tří pásem, nyní platí jedna sazba paušální daně. V prvním pásmu by měli být podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu korun bez ohledu na typ samostatné činnosti. Paušální daň by pak pro ně měla příští rok vycházet zhruba 6500 korun měsíčně. V druhém pásmu jsou živnostníci s příjmem do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ činnosti. Jejich daň by měla být zhruba 16 tisíc korun měsíčně. Třetí pásmo je určeno pro podnikatele s příjmem do dvou milionů korun bez ohledu na činnost. Ti by měli mít daň 26 tisíc korun měsíčně. Navrhovaný systém ale podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců odstraňuje výhodu paušální daně, a to jednoduchost.

Sněmovní rozpočtový výbor odmítl pozměňovací návrhy Lucie Šafránkové (SPD), který by zachoval jednu sazbu paušální daně. Nesouhlasil ani s dalšími úpravami poslankyně, které variantně snižovaly zálohy na daň v paušálním režimu v některých pásmech. Podle Michaela Kohajdy (KDU-ČSL) nelze ponechávat při příjmech do dvou milionů korun jediné pásmo, protože by to bylo daňově nespravedlivé.

V související novele zákona o daních z příjmů vláda prodlužuje do konce příštího roku možnost mimořádných odpisů majetku v první a druhé odpisové skupině. Zrychlené odpisy schválil Parlament už dříve pro předloňský a loňský rok coby pomoc s dopady epidemie covidu-19. Zvyšuje se částka ročního příjmu, do níž poplatník nemusí podávat daňové přiznání, a to z 15 tisíc na 25 tisíc korun. Skupina poslanců kolem Vojtěcha Munzara (ODS) ve výboru prosadila návrh, podle kterého by hranice vzrostla na 50 tisíc korun. Od daně z příjmů novela osvobozuje odměnu za výkon člena volební komise.