Sněmovna zřejmě upraví novelu proti šikanózním žádostem o údaje

Sněmovna bude zřejmě měnit vládní novelu, která má ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany žadatelů. Zavedla by například finanční zálohu v případě rozsáhlého vyhledávání údajů. Sněmovní výbor pro veřejnou správu ve čtvrtek projednávání předlohy přerušil, aby poslanci nyní mohli podávat návrhy úprav. K předloze se výbor vrátí ve druhé polovině března.

Vládní novela obsahuje podle spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka body, které by mohly vést k omezení práva na informace. Zmínil prodloužení lhůty pro vyřízení odvolání z 15 na 30 dnů. "Je třeba návrh určitým způsobem očistit od těchto někdy dokonce až neodůvodněných ořezávek práva na informace," řekl poslancům Kužílek. Změny zákona ve vládní podobě by podle něho mohly sloužit pro obstrukce ze strany úřadů.

Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč úpravy předlohy připustil. "Žijeme s 15denní lhůtou už řadu let, mohli bychom od prodloužení upustit," uvedl. Změny by se podle něho mohly týkat i způsobu řešení šikanózních žádostí o informace, konkrétně vymezení důvodů pro jejich odmítnutí.

Úřady a instituce by měly podle novely nově dostat právo odmítnout poskytnutí informace v případě, kdy lze dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se požadovaná informace týká. Lidé by údaj nedostali ani v případě, že by mohl znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení. Některá z omezení by se měla objevit i v zákoně o právu na informace o životním prostředí.

Pokud bude někdo žádat mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, bude moci úřad podle novely chtít zálohu na úhradu nákladů vyhledávání. Půjde nejvýše o 60 procent z předpokládaných nákladů, maximálně o 2000 korun.

Zpravodaj předlohy Ivan Bartoš (Piráti) podotkl, že správní soudy už ve svých verdiktech připustily možnost odmítnout žádost o informace z důvodu zneužití práva. Zákon se má upravit do stavu, který fakticky platí.