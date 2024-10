Sněmovní sociální výbor přerušil na neurčito projednávání důchodové reformy

Sněmovní sociální výbor přerušil dnes na neurčito projednávání chystané důchodové reformy. V jaké podobě ji pošle dolní komoře k závěrečnému hlasování, bude rozhodovat nejspíš na konci října. O přerušení rozhodl po stížnostech a kritice opozičních poslankyň a poslanců z ANO a SPD, kteří chtěli prodebatovat hlavně páteční návrh koaličních zákonodárců z ODS a TOP 09 na omezení možnosti dřívějších penzí pro náročné profese. S tím nesouhlasí ani část čtyřkoalice či opoziční Piráti.

"Není jednoznačná shoda, kdy se výbor sejde. Dohodli jsme se na přerušení. S vysokou pravděpodobností svolám jednání na 30. října na ráno na 7:15," řekl předseda výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Přerušení předcházela emotivní debata o postupu projednávání důchodové reformy a hlavně o dodatečném návrhu, který v pátek předložili poslanci ODS a TOP 09. Navrhli omezení počtu lidí s rizikovou prací, kteří by mohli chodit do předčasné penze. Členky a členové výboru z opozice si stěžovali na nemožnost projednání této úpravy. Místopředsedkyně výboru Lucie Šafránková (SPD) navrhla přerušení do 6. listopadu, ale neuspěla.

"Všichni si uvědomujeme, že je důchodová reforma potřebná. Nevím, jestli si ale koalice uvědomuje to, že když si něco na sílu protlačí, bude to příští rok zrušeno. Jestli má cenu takovou důchodovou reformu dělat, která nemá podporu napříč spektrem," uvedla Šafránková.

Podle místopředsedkyně výboru Jany Pastuchové (ANO) je návrh na omezení dřívější penze náročných profesí "šitý na koleně" a shodu na něm nemá ani čtyřkoalice. "Kdyby se to vrátilo nám a projednávání se o měsíc či dva prodloužilo, tak se vůbec nic nestane," uvedla Pastuchová. Podotkla, že nejprve ministerstvo práce měsíce původní návrh připravovalo a o nastavení vyjednávalo, aby ho koaliční zákonodárci pak na poslední chvíli změnili. "Pokud vyhrajeme volby, tak to prostě změníme," řekla místopředsedkyně výboru z ANO.

Kaňkovský uvedl, že se na něj od pátku s žádostí o odklad nikdo z opozice neobrátil a i dnes ráno si poslanci projednávání reformy schválili v programu. Odmítl, že by postup byl nefér. Vyhlásil přestávku na zklidnění emocí. Po ní výbor odhlasoval přerušení. Pro bylo 14 z 18 přítomných poslanců a poslankyň.

Podle vládní reformy by nárok na dřívější penze mohli mít pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie i části třetí kategorie, kteří mají v práci fyzickou zátěž, vibrace, chlad a teplo. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody. Dodatečný návrh třetí kategorii vypouští. Počet lidí, kteří by mohli jít bez krácení částky do penze dřív, by se tak snížil ze 120.000 na 12.000.

"Bude-li tento návrh přijat, za Piráty nemůžeme hlasovat pro celou reformu," uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Výhrady má i hnutí STAN. Jeho poslanec Viktor Vojtko ČTK řekl, že omezení má sice logiku kvůli zpomalení růstu důchodového věku, ale řešením není vyškrtnutí celé skupiny pracovníků. STAN navrhuje povinné spoření do třetího pilíře. Omezení nepodporuje ani Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), řekla ČTK. Nehlasoval by pro ně ani lidovecký šéf výboru. "Ani já jako lékař, ne jako politik, nesouhlasím se zúžením náročných profesí. Skutečně náročnost jak fyzická, tak psychická v některých profesích je enormní. Při zúžení se stejně jako stát budeme muset o lidi postarat, padají nám pak do invalidních důchodů. Původní návrh byl vyvážený," uvedl Kaňkovský.