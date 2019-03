Sněmovní volby by vyhrálo ANO s 31 procenty, druzí Piráti

Sněmovní volby by nyní vyhrálo s velkým náskokem před ostatními stranami hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ z přelomu února a března, jehož výsledky zveřejnila Česká televize (ČT). ANO by dostalo 31 procent hlasů. Druhé Piráty a třetí ODS by podpořil zhruba o polovinu menší podíl voličů.

Všechny ostatní strany za ANO značně zaostávají. Druzí Piráti by podle průzkumu dostali 17,5 procenta hlasů a občanští demokraté na třetím místě 12,5 procenta.

Oproti předchozímu průzkumu Kantaru z letošního ledna se výsledky výrazněji nezměnily. Mírně posílily třeba hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ze sedmi procent na 9,5 procenta nebo ČSSD z pěti procent na 6,5 procenta. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by přesáhli ještě komunisté s rovnými šesti procenty hlasů. Přesně na pěti procentech jsou Starostové.

Lidovci a TOP 09 od lednového průzkumu oslabili a propadli se tak pod pětiprocentní hranici. Zatímco v minulém průzkumu se ještě držela KDU-ČSL na rovných pěti procentech, nyní by dostala 4,5 procenta. TOP 09 oslabila z předchozích 5,5 procenta na rovná čtyři procenta.

Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 9. února do 1. března. Do volebního modelu bylo zařazeno 890 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a uvádějí, že svou volbu nezmění.

Hnutí ANO vede i v průzkumech ostatních agentur. Třeba podle posledního průzkumu Medianu by dostalo 33 procent hlasů a Piráti a ODS shodně po 13 procentech. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění by ANO získalo 30,5 procenta hlasů a Piráti a občanští demokraté by měli shodně 14,5 procenta hlasů. Podle STEM by ANO získalo 31,9 procenta hlasů, Piráti 15,7 procenta a ODS rovných 11 procent.