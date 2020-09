Sněmovní výbor počítá se stravenkovým paušálem a s vyšším zdaněním cigaret

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu doporučil Sněmovně schválit vládní daňový balíček na rok 2021, který počítá především se zavedením stravenkového paušálu a s vyšším zdaněním cigaret. Výbor do něj doporučil navíc vložit poslanecké pozměňovací návrhy na snížení spotřební daně z nafty nebo možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. S oběma návrhy souhlasilo ministerstvo financí. Předloha dále umožní obcím stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce, takže výše daně z nemovitosti by mohla být v každé z nich odlišná.

Výbor hlasy 17 z 18 přítomných poslanců napříč stranami doporučil do daňového balíčku vložit návrh poslanců Jana Volného (ANO), Miloslavy Vostré (KSČM) a Romana Onderky (ČSSD) na mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání. Vztahovalo by se to na majetek pořízený od letošního 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Majetek v první skupině, například některé zemědělské stroje, by se odepisoval jen jeden rok místo tří let. Majetek v druhé skupině, například auta, by se odepisoval tři roky místo pěti let.

Poslanec Volný uspěl i s návrhem na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr. Se souhlasem výboru se setkal i jeho další návrh, který ruší možnost daňových odpisů u nehmotného majetku. Zrušení daňových odpisu by se vztahovalo až na nehmotný majetek pořízení po nabytí účinnosti této změny.

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že vláda stravenky neruší a že záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní. Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministerstva financí mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Výbor v tomto směru podpořil návrh Mikuláše Ferjenčka (Piráti), aby u dani z nemovitých věcí obce mohly stanovovat koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti, například 1,5 nebo 4,5. Nyní mohou použít jako koeficienty pouze celá čísla 2,3,4, a 5. Ministerstvo financí s tímto návrhem souhlasí, podle něj existuje po tomto řešení poptávka ze strany obcí.