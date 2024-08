Sokolovská uhelná odstoupila z projektu regenerace horského hotelu Klínovec

Společnost Windsor Spa Hotel, dceřiná firma Sokolovské uhelné, odstoupila od projektu regenerace horského hotelu Klínovec. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. V projektu byla Sokolovská uhelná prostřednictvím své dceřiné firmy strategickým partnerem města Boží Dar, které obnovu hotelu prosadilo mezi strategické projekty v dotačním programu Spravedlivá transformace. Záchrana historického hotelu na nejvyšším vrcholu Krušných hor je tak ohrožena. Starosta Božího Daru Jan Horník (STAN) dnes ČTK řekl, že je z postupu uhelné společnosti překvapený a že ho neúspěch spolupráce mrzí.

Společnost Windsor Spa Hotel, která provozuje v Karlových Varech hotely Windsor a Romania a patří do skupiny SUAS Group, si nechala zpracovat analýzu projektu, který je v rozsahu přes 400 milionů korun, a došla k závěru, že je příliš rizikový. "Město Boží Dar zcela logicky prezentuje projekt revitalizace Horského hotelu Klínovec s důrazem na nutné rozšíření ubytovacích kapacit nad rámec projektu financovaného z prostředků EU, které pozitivně ovlivní ekonomickou návratnost investice. Takový způsob prezentace by ale z našeho pohledu mohl vykazovat znaky diskutabilního využití veřejných zdrojů k podpoře soukromého podnikání. A my jsme nenašli legitimní cestu, jak tento problém vyřešit," uvedl Miroslav Cink, který řídí tým strategie a rozvojových projektů Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Zástupci SUAS Group upozornili i vedení města, že by na tento problém mohlo narazit při případném vyjednávání s jinými partnery. "Na základě uvedených skutečností se skupina SUAS Group, respektive společnost Windsor Spa Hotel, rozhodla odstoupit od nabídky stát se strategickým partnerem pro dlouhodobou spolupráci na projektu. O tomto rozhodnutí byl starosta města Boží Dar Jan Horník informován dopisem," uvedla dnes firma v tiskové zprávě.

Kromě legislativních rizik by byla podle SUAS Group i budoucí ekonomika hotelu těžko udržitelná. "Stávající projekt pro nás bohužel není ekonomicky udržitelný a vnímáme ho jako provozně ztrátový," dodal Cink.

Starosta Horník dnes ČTK řekl, že se o rozhodnutí SUAS Group dozvěděl ráno. "Ještě před dvěma týdny jsme měli jednání a bylo mi slíbeno, že se do týdne ozvou. Ale nikdo se neozval. Myslím si, že pokud měla SUAS Group pochybnosti, mohla nám to říci dříve. Je to trochu nekorektní," řekl zklamaně Horník ČTK.

Společnost Windsor Spa Hotel předložila v říjnu 2023 návrh konceptu budoucího provozování hotelu Klínovec městu Boží Dar, které tou dobou hledalo partnera do projektu. Zároveň deklarovala zájem o strategické partnerství s městem v tomto projektu. Byla jediná, kdo nabídku podal.

Rekonstrukce hotelu Klínovec, který je roky nevyužívaný, je jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje, které se ucházejí o dotační podporu z fondu Spravedlivá transformace. Má nejen obnovit památkový objekt, který neodmyslitelně patří k vrcholu Klínovce, ale vytvořit i zázemí pro rozvoj turistiky a rekreace. To by přineslo i vznik pracovních míst. Rekonstrukce a úpravy okolí hotelu se zhruba 80 lůžky mají podle odhadů stát 380 až 420 milionů. Město by na ni mohlo získat dotaci až 85 procent. Podmínkou ale bylo, aby získalo pro projekt partnera, který by následně hotel provozoval.

Co bude s projektem dál, starosta Božího Daru neví. "Já tuto informaci předložím zastupitelům a budeme hledat nějaké řešení. V tuto chvíli nic víc nevím," řekl ČTK.

Strategické projekty mají v programu Spravedlivá transformace, který se týká tří uhelných regionů, Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, předem vyčleněné peníze. Sokolovská uhelná, respektive sesterská SUAS Group, má mezi strategickými i další dva projekty, jeden se týká revitalizace okolí jezera Medard, druhý nese název Sokolovská investiční a green development a zahrnuje přípravu lokalit Staré Sedlo, Přátelství, Silvestr I. a II a Podkrušnohorská výsypka pro rozvoj ekonomických aktivit na Sokolovsku.

Zařazení obnovy hotelu Klínovec mezi strategické projekty kritizovala v minulosti opozice v krajském zastupitelstvu, a to hlavně proto, že se bezprostředně netýkala oblastí, kterých se dotkla těžba uhlí.