Sokolskou obec povede dosavadní místostarosta Chlumský, dnes ho zvolil výbor

Do čela České obce sokolské (ČOS) zvolil dnes výbor Sokola podle očekávání dosavadního prvního místostarostu Martina Chlumského. Chlumský organizaci dočasně vedl již od března, kdy v souvislosti s mnohamilionovým podvodem rezignovala starostka Hana Moučková. Byl jediným kandidátem na pozici starosty. Funkční období nového šéfa obce skončí v červnu 2025, kdy se uskuteční volební sjezd ČOS. Novinářům to sdělil mluvčí Sokola Radek Smekal.

Chlumský podle Smekala získal 69 ze 75 hlasů přítomných členů výboru. "Vážím si důvěry a funkci starosty přijímám s pokorou. Čas, který mám do konce řádného období, je relativně krátký, ale přesto budu dělat maximum pro dobré jméno Sokola. Základem je důvěra, transparentnost v procesech řízení, důsledná kontrola a otevřená komunikace," uvedl nový starosta.

Dvaačtyřicetiletý Chlumský je dlouholetým ředitelem sokolské školy. Předtím byl učitelem na gymnáziu a externě působil na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Za působení Moučkové byl prvním místostarostou Sokola a od března obec dočasně vedl. V nadcházejících týdnech se bude nový starosta věnovat především zdárnému uspořádání sedmnáctého všesokolského sletu.

Moučková rezignovala na mimořádném březnovém jednání výboru, které se konalo kvůli odhalení bankovního a úvěrového podvodu v ČOS. Podle policie se ho dopustila bývalá asistentka Moučkové, která organizaci podle dosavadních zjištění Sokola připravila asi o 46 milionů korun. Obec dříve uvedla, že pracovnice spáchala v jejím sídle sebevraždu. Podle policie sice jedna z podezřelých zemřela, ale okruh možných viníků nebyl zatím uzavřen.

Členové výboru dnes podle Smekala odhlasovali také svolání mimořádného výboru na září. Bude se na něm mimo jiné volit nový jednatel. Josef Těšitel, který funkci zastával, rezignoval v dubnu poté, co ho k odstoupení kvůli kauze vyzvali někteří členové. "Mimořádný výbor už by mohl být seznámen i s výstupy z forenzního auditu, který by měla pro ČOS na základě výběrového řízení provést společnost KPMG," uvedl mluvčí.

Výbor dále schválil vyrovnaný rozpočet na letošní rok v obratu 138 milionů korun. Počítá v něm mimo jiné díky škrtům v projektech a rozpočtech jednotlivých odborů i se splacením částí škody z bankovního a úvěrového podvodu. Členové zvolili také nového prvního místostarostu, kterým se stal Miroslav Kroc ze Sokola Stupno, a dva další členy předsednictva.

V roce 2022 měl Sokol téměř 160.000 členů, podobně jako mezi lety 2017 a 2020. Zhruba polovinu z nich tvořily děti a mládež.