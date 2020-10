Sotva se letecká doprava částečně vzpamatovala, opět přišel útlum

Oživování letecké dopravy v Česku zřejmě na čas skončilo. Provoz po několika měsících růstu začal totiž opět klesat, i když zatím mírně. Pražské letiště v září odbavilo 240 tisíc cestujících, což bylo o 110 tisíc méně než v srpnu. Zhruba o desetinu klesl i celkový letový provoz. Vyplývá to z aktuálních informací Letiště Praha a Řízení letového provozu. Aerolinky začaly na podzim znovu rušit řadu spojů kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a vládním omezením, sestupný trend tak bude zřejmě pokračovat.

Od května začal provoz až do srpna pravidelně stoupat. Provoz v září proti srpnu mírně oslabuje téměř každoročně, letos je však propad výraznější než v předchozích letech. Počet odbavených cestujících během září v Praze byl o 87 procent nižší než o rok dříve, zatímco v srpnu byl meziroční propad o něco nižší. Nejvíce pasažérů letělo v průběhu září na linkách mezi Prahou a Amsterdamem, Paříží a Heraklionem, ze zemí nejvíce lidí cestovalo do Řecka, Itálie a Francie. Postupně stoupala obliba letů do nově obnovených destinací v Tunisku.

Mírné oslabování letectví je patrné i na leteckém provozu nad Českem. Letoví dispečeři v září odřídili celkem 38 238 letů, což je meziročně o 56 procent méně. Průměrný denní počet letů v českém vzdušném prostoru tak byl 997. Výraznější je však propad provozu letadel na pražském letišti, když se jich uskutečnilo 4792, meziročně o zhruba 69 procent méně.

Propad letecké dopravy zřejmě bude dál pokračovat, dopravci totiž na podzim začali opět rušit některé linky. V minulých týdnech postupně přestali z Prahy létat do více než 20 dříve obnovených destinací. To je zhruba čtvrtina z letního provozu. Ve větší míře omezily dopravu největší letecké společnosti působící v Praze jako ČSA nebo Ryanair.

"I nadále si však cestující mohou vybrat z desítek destinací, do kterých mohou z pražského letiště letět přímo. Vždy je však důležité, aby si zjistili konkrétní podmínky vycestování do své cílové destinace," uvedla mluvčí letiště Kateřina Pavlíková. Připomněla například i obnovení linek do Moskvy, Kyjeva nebo egyptské Hurghady.

Nejcitelněji se koronavirová krize projevila zatím na jaře, kdy provoz klesl o více než 99 procent. Přes léto sice počty pasažérů i letadel ve vzdušném prostoru začaly postupně stoupat, stále však zůstávaly hluboko pod loňskými čísly. Na podzim tak lze očekávat znovu propad.