Soud chyboval při vydání příkazu k dodání podnikatele Überalla do vězení

Městský soud v Praze chyboval, když vydal příkaz k dodání podnikatele Ferdinanda Überalla do výkonu trestu. Předchozí výzvu k dobrovolnému nástupu do výkonu trestu justice doručovala Überallovi na jinou adresu, než na které do té doby písemnosti přebíral. Nakonec jej musela odvézt do věznice policie, právě na základě sporného příkazu, který v úterý zrušil Ústavní soud (ÚS). Nález patrně nebude mít přímý dopad na výkon trestu.

V ústavní stížnosti Überall uváděl, že kvůli chybnému postupu městského soudu si nemohl zařídit osobní, rodinné a pracovní záležitosti. Podle ÚS skutečně nebyly naplněny předpoklady pro vydání příkazu. Městský soud prý doručoval písemnosti Überallovi zcela nepředvídatelně.

"Stěžovatel totiž mohl legitimně očekávat, že mu výzva bude zaslána na tu adresu, kam mu písemnosti byly opakovaně úspěšně doručovány v poslední době," stojí v nálezu. Rozhodntí ÚS podle tiskové zprávy nijak nezpochybňuje zákonnost trestu, který Überall momentálě vykonává. Teoreticky však otevírá cestu pro odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný postup.

Überall čelil sporu s právníkem Davidem Michalem obžalobě za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách. Má si odpykat pět let ve vězení.

Oba muži vinu od počátku popírali. Podle pražských soudů však nebylo pochyb o tom, že se dopustili trestného činu ve snaze zatajit daňovou povinnost. Michal si vyslechl také peněžitý trest ve výši 3,65 milionu korun a zákaz činnosti. Überall musí zaplatit 500 tisíc korun.

Muži podle verdiktu úmyslně nepodali v roce 2016 v Česku daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně "nastrčených" kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Zkrácení daní obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, odvolací soud částku snížil zhruba na 28 milionů.

Nemovitosti v Hodkovičkách vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v ČR. Podle obžaloby uplatnili Michal s Überallem opci na akcie Randwicku prostřednictvím firmy Certonia. Následně akcie údajně účelově prodali firmě Varvadi za kupní cenu 151 milionů korun, aniž tento převod oznámili příslušnému rejstříkovému soudu. Nakonec akcie prodali nejméně za 201 milionů společnosti FINEP Modřany.