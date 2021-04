Soud dal expolicistovi trest za opilství, obžaloba žádala 30 let za vraždu

Za zavraždění ženy a za další skutky uložil soud bývalému pražskému policistovi 13 let a čtyři měsíce vězení. Namísto za vraždu ho potrestal za opilství, muž byl totiž podle znalce při činu nepříčetný kvůli pervitinu. Dále soud obžalovaného uznal vinným ze znásilnění jeho matky a dalších dvou žen, z pokusu o těžké ublížení na zdraví prostitutce, z loupeže a z vydírání. Vedle odnětí svobody muži nakázal také sexuologické i protidrogové léčení v ústavní formě. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně žádala výjimečný trest 30 let a obratem se odvolala.

Muž v květnu 2019 brutálně napadl sousedku v pražských Modřanech, podle obžaloby "v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání". Na šestapadesátiletou ženu zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. V jejím bytě následně založil požár, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, kteří museli z domu evakuovat 81 lidí.

Pražský městský soud vyšel z posudku bohnické léčebny, podle nějž muž v době činu trpěl toxickou psychózou, která vymazala jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti. Znalec měl k dispozici krevní test odebraný necelé dva dny po činu. Předseda soudního senátu Lukáš Slavík připustil, že zpětný propočet mohlo ovlivnit i to, že si muž vzal další drogu i po vraždě, to se mu ale nedá dokázat. "Musíme vycházet z verze příznivější pro pana obžalovaného," konstatoval soudce.

Opilství se podle trestního zákoníku dopustí člověk, který se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do nepříčetného stavu a v něm se dopustí činu, který by byl jinak trestný. "Obžalovaný se úmyslně přivedl do stavu akutní intoxikace," řekl k tomu Slavík. "Nepochybně znal účinky drogy, měl za sebou řadu trestných činů a věděl, že v něm rozvíjí sklony k agresivitě," dodal.

Za opilství hrozí maximálně desetiletý trest, zákoník ale umožňuje navýšit horní hranici sazby o třetinu, pokud se pachatel dopustil více trestných činů. "Je to naprosté maximum, které nám právní předpisy dovolují," zdůraznil k uloženému trestu soudce. "Obžalovaný spáchal celkem sedm trestných činů, z toho pět zvlášť závažných zločinů. Ani na chvilku jsme nezaváhali nad tím, že trest je třeba ukládat na samé horní hranici trestní sazby," podotkl.

Muž, který se po propuštění od policie živil jako taxikář, obžalobu popírá jako nesmysl. Policisté podle něj ovlivňovali svědky. Uvedl také, že po požití pervitinu trpíval halucinacemi a bludy, odmítl ale, že by měl "sadistické nebo úchylné" představy. Ve čtvrtek se stručně omluvil všem, komu svým chováním pod vlivem drogy ublížil.

Podle soudu byl ale příčetný, když v roce 2017 postupně znásilnil ve svém voze dvě ženy a pořídil si při tom jejich fotografie. Už dva roky předtím podle rozsudku napadl v autě jinou ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. V roce 2018 pak údajně znásilnil matku, které vyhrožoval smrtí a před činem jí posílal textové zprávy s výrazy "chcípneš" nebo "chci tě zavraždit". O měsíc později napadl po sexu prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji.

"Na první pohled se nezdá, ale je velmi inteligentní a dokázal si svou výpověď velmi dobře promyslet. Je určitým způsobem manipulátor," řekl o muži soudce. Pozastavil se také nad tím, že trestnou činnost nenahlásil policista, kterému se obžalovaný jakožto kamarádovi často svěřoval. "V některých případech to vypadalo, že pana obžalovaného podporuje v jeho eskapádách," uvedl Slavík na adresu tohoto svědka.

Verdikt obžalovanému uložil uhradit celkem půl milionu korun pozůstalým po napadené sousedce, dalších 200 tisíc korun musí zaplatit ministerstvu spravedlnosti. Žena měla nemohoucího manžela, jako pěstounka navíc pečovala o nezletilého chlapce.