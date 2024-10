Soud neuznal námitky Pirátů proti kampani SPD na Vysočině, druhé rozhodnutí zatím chybí

Krajský soud v Brně zatím rozhodl o jedné ze dvou stížností podaných na letošní krajské volby na Vysočině. Zamítl stížnost podanou lídryní Pirátské strany na Vysočině Hanou Hajnovou. Požadovala v ní kvůli podobě kampaně, která podle ní porušovala ústavní principy, zrušení mandátů zastupitelům koalice SPD, Trikolora, PRO i jejich náhradníkům. O druhé stížnosti mířící na špatné počty preferenčních hlasů pro kandidáta Pirátů v třebíčském okrsku ještě soud nerozhodl. Vyplývá to z údajů zveřejněných na úřední desce soudu.

Ve zdůvodnění rozhodnutí o stížnosti podané Hajnovou soud uvedl, že nebylo prokázáno, že výsledek voleb nereflektuje vůli voličů. Nebylo přesně uvedeno, jaký vliv na výsledek hlasování podoba kampaně měla. "Nelze totiž přehlédnout, že ani zjevně závažný 'faul' ve volební kampani nemusí volební výsledek výrazněji ovlivnit, pokud na něj mohou ostatní kandidující subjekty přiměřeným způsobem odpovědět a v konečném důsledku z toho třeba nakonec i politicky profitovat," uvedl soud ve zdůvodnění.

Důkazní břemeno bylo na navrhovatelce. Pokud by soud na její stížnost přistoupil, znamenalo by to opakování celých voleb včetně předvolební kampaně.

Hajnová už dřív ČTK řekla, že o úspěchu své stížnosti pochybuje. Podala ji ale i proto, aby se česká legislativa začala podobou volebních kampaní víc zabývat, aby se v diskusi našla hranice toho, co už nespadá do svobody slova. SPD v kampani mimo jiné zobrazovala kouřící romské děti, agresivně vyhlížejícího muže tmavé pleti s nožem v ruce a hesla jako: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové' z dovozu.

Volby na Vysočině vyhrálo hnutí ANO. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 18 křesel. Koalici chce vytvořit se SOCDEM se třemi zastupiteli a koalicí SPD, Trikolory a PRO, které volební zisk 5,5 procenta hlasů vynesl dva mandáty. Ustavující zastupitelstvo se podle ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece bude zřejmě konat nejdřív 31. října.