Soud odročil projednávání žaloby na konkurzní správce H-Systemu

Okresní soud Praha-západ v pondělí odročil projednávání žaloby na konkurzní správce zkrachované společnosti H-System. Stavební bytové družstvo Svatopluk žaluje Ivu Ištvánkovou a Josefa Monsporta o 2,6 milionu korun jako náhradu za investici do dostavby domu Jaroslava Sýkory, který konkurzní správci následně prodali za 1,6 milionu korun realitní společnosti CIB. Společnost pak dům prodala za 5,7 milionu. Soud v pondělí vyslechl člena správní rady CIB Aloise Přibyla a Libora Jungmanna, který pro CIB Sýkorův dům zajišťoval.

Družstvo se domáhá zhruba 2,6 milionu korun, které do domu investovalo. Družstvo Svatopluk podle jeho předsedy Martina Junka dům dostavělo od základové desky až do fáze holobytu. Sám Sýkora pak investoval další miliony do jeho zvelebení.

CIB podle Přibyla podávala nabídku na odkup všech nemovitostí ve Velkých Přílepech u Prahy, které byly v konkurzu po H-Systemu. Domy, u kterých jiné subjekty nabídly vyšší cenu, firma nakonec neodkoupila. I tak ale ve Velkých Přílepech získala soubor nemovitostí. Firma pak do Sýkorova domu investovala podle Přibyla stovky tisíc korun, zhruba do jednoho milionu. Následně dům prodala.

Podle Jungmanna, který dům pro CIB zajišťoval, například vyměnil zámky ve dveřích, byla nemovitost v době zajištění neobývaná a zanedbaná, na zahradě byla vysoká tráva, uvnitř se nenacházel téměř žádný nábytek, pouze matrace na zemi, gauč nebo kuchyňská linka. Podle Junka ale Sýkora v domě v tu dobu bydlel, vložky zámků mu firma údajně vyměnila ve chvíli, kdy odjel na nákup.

Jaroslav Sýkora u soudu zatím vyslechnut nebyl, podle předsedy senátu Zdeňka Blažka byl několikrát předvolán, nikdy se ale nedostavil. Přitom na soudní jednání, na která předvolán nebyl, chodil. Je tak možné, že soud ho zkusí znovu předvolat na příští jednání.

Konkurzní správci obvinění odmítají

Konkurzní správci už dřív obvinění odmítli. Ištvánková již dříve řekla, že vše už bylo prošetřováno s negativním výsledkem a že postupovala v souladu s právními předpisy a za dohledu konkurzního soudu a věřitelského výboru. Sýkorův dům byl podle ní prodán se souhlasem věřitelského výboru za nejvyšší z došlých nabídek. Družstvo už tehdy ve věřitelském výboru nebylo.

Sýkora byl členem družstva Svatopluk, které uzavřelo smlouvu se společností H-System o výstavbě domů. Družstvo za dostavbu Sýkorova domu a úpravy přilehlého pozemku zaplatilo stavebním firmám 2,592.000 korun. Sýkora pak do domu investoval další dva miliony korun, stejnou sumu činil i jeho členský podíl v družstvu.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim roku 1997 ale firma zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti, kterým tisícovka lidí přišla o zhruba miliardu korun, odpykal 12 let vězení.