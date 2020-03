Soud osvobodil Hudečka i další obžalované

Soud v pátek zprostil obžaloby bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP O9) i ostatní tři obviněné v kauze karty opencard. Verdikt, podle nějž nebylo počínání radních trestným činem, není pravomocný. Původní soudce, který obžalované dvakrát shledal vinnými, nyní čelí kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení. Původní státní zástupkyně je pak v jiné kauze stíhána za zneužití pravomoci.

Vedle Hudečka se zprošťující rozsudek týká někdejších radních pro informatiku a dopravu Evy Vorlíčkové a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesky. Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard, kterou magistrát oslovil jako jedinou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

"Nejednalo se o svévolné rozhodnutí jedince nebo několika jedinců, ale o rozhodnutí na základě podkladů odborné povahy," konstatovala nová předsedkyně senátu Denisa Durdíková. Veškerá magistrátem vyžádaná odborná stanoviska se přitom podle ní shodovala na tom, že i z hlediska ochrany autorského díla nelze oslovit jiný subjekt než Haguess. "Činnost obžalovaných navazovala na činnost předcházející reprezentace hlavního města Prahy," podotkla soudkyně.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující, větší část z nich už ale justice pravomocně osvobodila. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

V tom jim dala soudkyně za pravdu. "Nelze odhlédnout od okolností, v nichž se tehdy jízdenkový projekt opencard nacházel," řekla a připomněla, že Haguess už od počátku roku 2011 poskytovala městu služby bez právního podkladu.

Durdíková také zkritizovala posudek České znalecké, o který se opírala obžaloba. "Tento znalecký ústav vykročil z mezí objektivity formulovaných závěrů a činil i závěry, které mu vůbec nepříslušely," uvedla. Soud se tak přiklonil k posudkům obstaraným obhajobou. Vorlíčková v pátek novinářům řekla, že stály milion korun. I proto obžalovaní plánují žádat od státu náhradu škody.

Státní zástupce Tomáš Lejnar požadoval pro Hudečka i ostatní obžalované podmíněné tresty za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Chtěl také, aby nahradili hlavnímu městu škodu. Praha ji vyčíslila na 23,2 milionu korun. Lejnar si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti verdiktu odvolá. Obžalovaní se práva na odvolání vzdali.

"Člověk má radost, ale už je tím takovej umlácenej," komentoval rozsudek Hudeček. "Osm let v životě člověka je hodně," řekl v narážce na délku stíhání. "Spousta z nás se kvůli tomu zadlužila, peníze na právníky se sháněly leckde."

V kauze opencard je obžalovaný také Hudečkův předchůdce ve funkci primátora a současný poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). Aktuální proces se ho ale netýká, protože jeho stíhání bude moci pokračovat až poté, co mu skončí poslanecký mandát.

Původní dozorující státní zástupkyní kauzy byla Dagmar Máchová, kterou policie minulý měsíc navrhla obžalovat v tzv. kauze Bereta, jež se týká vynášení informací z trestních řízení. Původní předseda soudního senátu Alexander Sotolář o případ přišel z rozhodnutí pražského vrchního soudu poté, co vyšlo najevo přepisování soudních protokolů. Ministryně spravedlnosti ho chce v kárném řízení zbavit taláru. Sotolář i Máchová jsou postaveni mimo službu.